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影／工研院50周年新書發表 引領產業未來方向
工研院今天舉辦「洞見未來 勾勒美好新境界新」新書發表會，工研院院長劉文雄及多位專家齊聚一堂，共同探討對未來趨勢的洞察。工研院院長劉文雄表示，近年全球經營環境的劇烈變化，從疫情、戰爭、地缘政治到氣候變遷，導致產業經濟與社會永續發展面挑戰。適逢工研院50周年，劉文雄認為應該集結院士與專家的智慧，讓工研院能為台灣產業、社會點出未來的方向，促進新創事業的成長，期待能為臺灣的產業灌活水、布局全球市場。
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