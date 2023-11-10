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影／工研院50周年新書發表 引領產業未來方向

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
工研院發表新書「洞見未來 勾勒美好新境界新」。記者林澔一／攝影
工研院發表新書「洞見未來 勾勒美好新境界新」。記者林澔一／攝影

工研院今天舉辦「洞見未來 勾勒美好新境界新」新書發表會，工研院院長劉文雄及多位專家齊聚一堂，共同探討對未來趨勢的洞察。工研院院長劉文雄表示，近年全球經營環境的劇烈變化，從疫情、戰爭、地缘政治到氣候變遷，導致產業經濟與社會永續發展面挑戰。適逢工研院50周年，劉文雄認為應該集結院士與專家的智慧，讓工研院能為台灣產業、社會點出未來的方向，促進新創事業的成長，期待能為臺灣的產業灌活水、布局全球市場。

工研院電子與光電系統所長張世杰（右起）、工研院副總暨服務系統科技中心執行長鄭仁傑、工研院副總暨法務長王鵬瑜、工研院執行副總暨總營運長兼AI策略長余孝先、工研院院長劉文雄、工研院資深副總暨協理蘇孟宗、工研院副總暨綠能與環境研究所長王漢英、遠見雜誌總編輯李建興，出席工研院新書發表會。記者林澔一／攝影
工研院電子與光電系統所長張世杰（右起）、工研院副總暨服務系統科技中心執行長鄭仁傑、工研院副總暨法務長王鵬瑜、工研院執行副總暨總營運長兼AI策略長余孝先、工研院院長劉文雄、工研院資深副總暨協理蘇孟宗、工研院副總暨綠能與環境研究所長王漢英、遠見雜誌總編輯李建興，出席工研院新書發表會。記者林澔一／攝影
近年全球經營環境的劇烈變化，工研院院長劉文雄認為應該集結院士與專家的智慧，讓工研院能為台灣產業、社會點出未來的方向。記者林澔一／攝影
近年全球經營環境的劇烈變化，工研院院長劉文雄認為應該集結院士與專家的智慧，讓工研院能為台灣產業、社會點出未來的方向。記者林澔一／攝影

工研院 劉文雄 疫情

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