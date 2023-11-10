第3屆成電論壇登場 聚焦生成式AI為人類帶來變革與創新

國立成功大學第三屆「成電論壇」今（10）日上午舉行，主題為近來最熱門的「生成式AI」，針對AI驅動智慧製造、生成式AI的發展、應用與未來趨勢進行分享與探討。

過去兩年的成電論壇，第一屆探討IC 產業發展與佈局，第二屆著墨電動車產業的發展與第三類半導體 SiC 在電動車產業的應用，今年則是將引發改變世界熱潮的「生成式AI」，作為論壇的主軸。

現場邀請五位畢業系校友蒞臨分享，包含東台精機事長嚴瑞雄董事長、華碩執行長胡書賓執行長、華邦電總經理陳沛銘總經理、奇景光電副總經理陳有棟、耐能智慧創辦人暨執行長劉峻誠。

今日成電論壇由成大校長沈孟儒開場致詞展開序幕，沈孟偏表示，由於新冠肺炎疫情，影響全球經濟與環境，人們也學習了新的生活與教育模式來適應疫情所造成的衝擊，所幸科技的進步未讓一切完全停擺，透過網路資源持續讓研究、教學、國際化得以維持一定發展。疫情趨緩之際，在後疫情的世代下，透過數位轉型與新知識爆發，持續面對各種挑戰，並以創新創意的思維，克服解決各種難題困境。

沈孟儒更期許今年92周年校慶，成功大學在迎接百年大學之際，以「日朗雲平 煥然逸新」的精神，承擔領航世代的挑戰，以領航同炬的光，連結91周年「合心同炬 歷久如一」共創新局之概念。

成大電機系友會理事長暨旺宏董事長吳敏求表示，台灣半導體近年成為世界關注的焦點，然而，幾十年後的台灣要保持領先，關鍵就是能長遠、持續培育創新科技人才。基於這個理念，旺宏捐贈新台幣4.2億元建置「成大創新中心－旺宏館」，目前已啟用。除了多元的教學空間與研究實驗室，還提供許多團隊交流討論的共享空間，尤其「敏求智慧運算學院」的老師帶領學生進行跨域研究、甚至跨校合作，這個創新的教育模式，突破現有高等教育框架，相信可以為台灣的未來培育更多創新且跨界思維的人才。

吳敏求說，自他擔任成大電機系友會理事長以來，三年前首次推動「成電論壇」，探討前瞻科技趨勢，讓師生與產業界近距離對話，激盪創意的火花。更將規劃設置青年教授講座，每位講座每年提供100萬元獎勵，延攬傑出優秀的國內外年輕教授人才於成大任教，教授新知與傳承經驗，提升台灣科技整體的創新動能。

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