第三屆成電論壇主講生成式 AI 華碩、華邦、耐能等助陣

國立成功大學今（10）日舉行第三屆「成電論壇」，本次主題為「生成式AI」，現場邀請東台精機董事長嚴瑞雄、華碩電腦執行長胡書賓、華邦電子總經理陳沛銘、奇景光電副總經理陳有棟、耐能智慧創辦人暨執行長劉峻誠等五位畢業優秀校友分享包含AI驅動智慧製造、生成式AI的發展、應用與未來趨勢進行分享與探討。

旺宏電子董事長暨成大電機系友會理事長吳敏求表示，台灣半導體近年成為世界關注的焦點，然而，幾十年後的台灣要保持領先，關鍵就是能長遠、持續培育創新科技人才。

基於這個理念，旺宏電子捐贈新台幣4.2億元建置「成大創新中心－旺宏館」，目前已啟用，除了多元的教學空間與研究實驗室，還提供許多團隊交流討論的共享空間，尤其「敏求智慧運算學院」的老師帶領學生進行跨域研究、甚至跨校合作，這個創新的教育模式，突破現有高等教育框架，相信可以為台灣的未來培育更多創新且跨界思維的人才。

自吳董事長擔任成大電機系友會理事長以來，三年前首次推動「成電論壇」，探討前瞻科技趨勢，讓師生與產業界近距離對話，激盪創意的火花！更將規劃設置青年教授講座，每位講座每年提供100萬元獎勵，延攬傑出優秀的國內外年輕教授人才於成大任教，教授新知與傳承經驗，提升台灣科技整體的創新動能。

本次成大傑出校系友們所組成的講師陣容，來自科技領域多元的生態系，探討生成式AI在各生態系的應用以及如何發揮極致價值，討論現階段及未來的契機與挑戰，這場論壇將開啟對未來生成式AI的各種想像。

回顧過去兩年的成電論壇，第一屆探討了IC產業發展與布局，第二屆則著墨電動車產業的發展與第三類半導體SiC在電動車產業的應用，今年則是將引發改變世界熱潮的「生成式AI」，作為論壇的主軸。AI的快速發展推動科技再一次進步創新，記憶體也從資料儲存逐漸走向幕前，扮演「存算一體」的關鍵角色。

旺宏電子超前布局致力研發以記憶為中心（Memory-Centric）的相關應用，例如最新推出的FortiX系列3D NAND／NOR快閃記憶體，就是旺宏研發團隊為AI應用量身打造的創新記憶體，兼具儲存及運算功能，相關技術論文近年於國際電子元件會議（IEDM）、國際固態電路研討會（ISSCC）等全球頂尖學術研討會上屢獲矚目。

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