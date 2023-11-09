緯創啟動3布局！擴充產能、建立總部再認股 狂釋滿滿利多
緯創（3231）今（9）日公告3項決議為市場投下震撼彈，公司為因應業務發展及策略規劃需要，擬以新台幣11.31億元在台灣地區擴充產能，其次，公司為興建企業總部，擬增資100%持股之子公司緯成資產管理大約10億元的資金，第三，公司擬認購啓碁科技股份有限公司今年現金增資股，持股比例將升至20.35%。
緯創今日召開董事會，會中通過第三季財報以及三項議案，其中，包括1. 因應業務發展及策略規劃需要，擬以新台幣11.31億元之額度內於台灣地區擴充產能。2.為興建企業總部，擬增資100%持股之子公司緯成資產管理股份有限公司新台幣10億元。
緯創董事會通過的第三項議案，則是擬認購啓碁科技股份有限公司2023年現金增資，而依緯創認股比例，擬以每股106元認購6,414,363股，認購總金額約新台幣6.8億元，緯創及子公司對啟碁科技（6285）之綜合持股比例於認購後為20.35%。
緯創前三季合併營收達新台幣6,365.17億元，營業淨利為168.55億元，稅前淨利為171.98億元，稅後淨利為81.34億元，每股盈餘為新台幣2.90元。緯創第三季合併營收達新台幣2,170.4億元，營業淨利為67.96億元，稅前淨利為83.94億元，稅後淨利為47.02億元，每股盈餘為新台幣1.67元。
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