圓展攜手安勤科技 搶進MEDICA 2023國際醫療展

圓展（3669）參加13日登場的德國杜塞道夫國際醫療展（MEDICA 2023），以「智聯健康解決方案」為主題，偕同合作夥伴安勤科技（3479）共同參展。不僅可在圓展展位看到醫療級攝影機，在安勤展位也秀出完整的手術室直播解決方案。

圓展表示，MEDICA 2023展出亮點為醫療級PTZ攝影機AVer MD330U和AVer MD120UI。MD330U擁有業界首創可拆卸的手持式鏡頭，搭載4K超高解析度和30倍光學變焦，方便手持做1公分近距離拍攝，以捕捉病人或其患部的多角度畫面，協助醫生進行醫療診斷；最新上市的MD120UI專為遠距病患監護設計，透過最先進的AI演算法，一鍵鎖定並特寫病患的臉部或眼睛（AI Facial /Eye Tracking），有助於及早識別神經退化性疾病的跡象。

圓展合作夥伴安勤將展出一套手術室直播解決方案，結合MD120UI的4K超高解析度鏡頭和內建的數位麥克風，達成遠端分享並傳達關鍵訊息；同時整合CYP西柏科技多視窗串流解決方案MED-VPR-8430，可同步擷取多台攝醫療級攝影機的訊號，傳遞手術室內的即時畫面。安勤的HID-2340，一款23.8吋Full HD醫療級觸控式平板電腦，具有多個I/O介面，可實現遠距會診和手術室直播，提供更高效的病患護理。

商品推薦