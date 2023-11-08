宏碁、中研院合作 mRNA 癌症疫苗 前高端高管連加恩助陣

宏碁（2353）朝醫療科技再跨大步，與中央研究院簽屬合作備忘錄投入個人化mRNA（核醣核酸）癌症疫苗合作，期望藉由台灣的研發與製造實力降低個人化mRNA疫苗生產設備成本，普惠癌友，特別的是，宏碁執行長陳俊聖也延攬前高端疫苗副總連加恩加入擔任醫療產業總監，高端疫苗技術為細胞培養及蛋白質重組，與mRNA不同。

前高端疫苗生物製劑公司副總經連加恩有豐富的人生經歷，有醫師執照的他曾在非洲義診，是醫療奉獻獎得主，9月從高端離職後，10月加入宏碁，目前擔任執行長室醫療產業總監，跟執行長陳俊聖同一個教會（真道教會），所以兩人也是教友。

宏碁價值創造中心與宏碁智醫聯手中央研究院合作癌症疫苗，價創中心過去成功分割宏碁智醫成為小金虎，目前國際大廠莫德納跟BNT也都看好癌症疫苗前景，積極投入研發，宏碁表示，國際大廠都期望走大規模工廠生產疫苗，宏碁則鎖定個人化疫苗小量生產市場。

「這將是重要的突破，讓癌症疫苗可以分散式的生產，宏碁可以創造智財價值跟疫苗生產設備價值，臺灣可以賣設備跟疫苗對病人做出重要貢獻。」宏碁創辦人施振榮指出，宏碁跟中研院將組成虛擬企業，雙方各持股一半，重要的任務是讓個人化療法成本盡量壓低（現在日本此療法一人約200～300萬元）。

宏碁創價中心將利用人工智慧開發「免疫抗原預測AI模組」、跟中研院合作個人化mRNA疫苗設計及免疫監控，中研院則投入mRNA疫苗製程平台原型機設計，預計3年後開發完成，中研院表示，目前很多機台上的管線零件可以透過宏碁資源下單採買，加速機台商品化。

中研院開發的設備名為「自動化連續式桌上型mRNA製劑工廠」，中研院研究員董奕鍾表示，mRNA技術是新醫療製劑未來的趨勢，但現今的這些mRNA製劑技術大部分分兩類，一類著重於非常小規模的實驗式測試開發，另一類是非常大規模的量產，但是針對個人化精準mRNA疫苗，需要小批量多樣化的生產方式，去針對整個生物反應中的流體力學參數做控制的系統，結合線上的感測及AI分析技術，目前市場上並沒有適合的製程設備。

此次精準醫療鎖定癌症，癌症的病因起因於基因突變，宏碁希望能透過AI去預測哪些基因會有這樣的突變，這些突變會引起免疫反應去標記毒殺癌症細胞，找到這些能引起免疫系統好的反應的基因，經過驗證準確度（中研院執行驗證），確認AI的預測是否準確，透過知道何為關鍵基因，就可以將它在設備中生產成mRNA治療疫苗給手術後的癌友使用。

宏碁技術長張瑞川表示，AI模型的資料來自兩方面，一個是國際上已經發表的論文跟資料，其次是用生物科技在細胞上做動作，產生新的抗原資料，去打造一個高度複雜的免疫抗原預測AI模組。

而這樣的mRNA癌症疫苗並非宏碁獨見，國際生技大廠也都投入，「癌症疫苗其實是蓬勃發展的，像Moderna及BNT他們都有發布訊息很積極的做癌症疫苗。」董奕鍾說，但美國現在進度也只到臨床二期，國際也尚未有成功案例。而未來機台設備開發完成，也可以跟這些國際大廠合作協助小批量生產個人化疫苗。

宏碁技術長暨宏碁智醫執行長張瑞川預計於年底退休，未來價值創造中心將由總經理簡慧祥暫代，創價中心是施振榮201年成立，成立的宏碁智醫目前除投入眼部黃斑病變、青光眼、骨質酥鬆、心電圖（血管阻塞）判別等軟體醫材，施振榮表示，價值創造中心的定位就是台灣已經有人做宏碁就不做，期望對台灣社會帶來價值。 宏碁與中研院合作癌症疫苗。由左至右為中央研究院副院長 唐堂、中央研究院院長 廖俊智、宏碁公司 創辦人暨榮譽董事長施振榮、宏碁總經理簡慧祥。王郁倫攝影 宏碁創辦人施振榮表示他樂於投資未來產業，台灣已有人做他就不做了。王郁倫攝影

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