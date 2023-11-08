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由田平鎮廠增建擬投資1.5億元內 看好PCB東南亞商機

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

AOI廠商由田（3455）今（8）日公告公司董事會通過平鎮廠增建與裝修工程案預計今年第4季起分階段投資1.5億元以內，公司持續看好PCB東南亞設廠商機，另外也公告財報與10月營收

由田今日公布2023年10月營收2.05億元，為今年單月新高，累計前十月營收13.94億元。同日公告2023年第3季財報，第3季合併營收4.15億元，單季毛利率62% 創歷史新高，累計前三季毛利率59%、EPS 2.36元，獲利表現平穩，第4季為傳統設備商拉貨旺季，由田第4季營收可望維持逐季成長態勢，創今年單季高點。

由田表示，2023年以來總體經濟疲弱、終端需求低迷導致消費市場買氣不佳，從系統廠到供應鏈業者均面臨庫存水位過高、拉貨力道不足的影響，連帶使客戶對設備的評估拉長，加上公司受部分客戶延後拉貨影響，全年營收表現持續蹲低盤整。

由田近年產品組合調整有成，持續將目標著眼於載板與半導體市場，在產品優化帶動下，毛利率表現已有顯著提升，同時透過產品的深化與廣化，有效提升公司的市佔率。

由田在上月底的台灣電路板展 TPCA SHOW 中首創推出領先市場的整板量測設備，在公司持續不斷的研發動能下，法人預估公司長線看好。另外隨著 PCB 及半導體產業產值2024下半年可望重啟成長、客戶轉移至東南亞建廠帶動設備需求等利多因素下，加上由田顯示器設備手握訂單明年可對營收做出貢獻，整體獲利漸趨健康，公司明年營運可望先蹲後跳，2024全年業績與獲利展望仍持樂觀態度。

營收

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