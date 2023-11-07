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GDP排名被經濟負成長的德國超車 日本怎麼了？

楠梓電處分滬電部分持股 第4季初步可認約逾1.9億元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

老牌PCB廠商楠梓電（2316）今（7）日補充子公司公告先前計畫處分滬電部分持股進度，子公司Wus Group Holdings Co.,Ltd原先在8月11日宣布預計處分大陸公司滬士電子(股)公司1,500萬股以內股票，截至目前實際交易數量為350萬股，估處分利益約逾1.9億元，實際數字以會計師查核數字為主。

楠梓電公告，估計處分利益新台幣1億9,643萬2千元(實際數字以會計師查核數字為主)，取得或處分之具體目的為整體營運策略及資金之運用

楠梓電公告提到，子公司Wus Group Holdings Co.,Ltd出售大陸投資事業滬士電子公司部分持股，每單位價格平均人民幣20.3352元。

楠梓電 新台幣

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