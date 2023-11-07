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英特爾 AI PC 帶旺台鏈 廣達梁次震讚「很有powerful！」

經濟日報／ 記者鐘惠玲吳康瑋／台北即時報導
廣達副董事長梁次震。記者吳康瑋／攝影
廣達副董事長梁次震。記者吳康瑋／攝影

英特爾Intel）2023年度創新日今（7）日移師台北舉辦，執行長基辛格以「人工智慧AI）無所不在」為主題演講，並直言，自己認為「AI PC」將成為目前PC產業回春的一大轉捩點；台鏈代工業者廣達（2382）副董事長兼總經理梁次震今日也現身會場，而面對媒體詢問AI PC的後續看法，他也表示肯定，直指「AI PC是很有powerful的產品」。

英特爾推動AI PC加速計畫（AI PC Acceleration Program），透過這項全球創新計畫以加速AI在整體PC產業的發展。對此，梁次震則表示，他很看好AI PC 對市場帶來的正面效益，不過現階段談出貨，還太早了，目前還不清楚何時有辦法出貨、放量，目前只能繼續努力，並保持警戒、持續觀望。

英特爾今日召開「年度創新日」主題定為「人工智慧（AI）無所不在」，並由執行長基辛格及團隊帶來一系列精彩的演講，而台供應鏈大廠也齊聚一堂，包括廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令、英業達（2356）總經理蔡枝安、緯穎（6669）董事長洪麗甯都現身會場。

左起廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影
左起廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影
廣達副董事長梁次震。記者吳康瑋／攝影
廣達副董事長梁次震。記者吳康瑋／攝影

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