高通首款 5G RedCap 數據機晶片 明年上半年推出

高通（Qualcomm）推出全球首款商用Release 17 5G RedCap（Reduced Capability）數據機射頻系統，Snapdragon X35 5G 數據機射頻系統藉由讓全球行動網路營運商及OEM廠商打造全新裝置、外型尺寸和體驗，持續驅動5G生態系的擴展，搭載Snapdragon X35的商用行動裝置預計將於2024年上半年推出。

鑒於客戶對由業界領先Snapdragon X35 5G 數據機射頻系統所打造5G RedCap裝置的濃厚興趣，高通技術公司正擴展其在無線領域的領導地位，涵蓋數據機、射頻收發器、射頻前端和天線模組，協助5G行動營運商把握快速成長的機會。Snapdragon X35帶來了全新的5G類別，縮短了高速行動寬頻裝置與極低頻寬的物聯網（IoT）裝置之間的複雜性差距。

由於降低了複雜性，RedCap將實現體積更小、成本效益更高的5G裝置，並提供更長的電池續航力。全球各地多家的行動通訊產業領導者對此表示支持，並正在與高通技術公司合作，開發和部署搭載Snapdragon X35的裝置。

據了解，RedCap為3GPP Release 17協定當中所出現的新名詞，可被解釋為現有5G數據機晶片功能的簡化版，透過限縮頻寬、減少收發天線數量、降低Duplexing等功能，讓產品成本大幅降低，主要目的在於降低5G手機的入門門檻，以刺激4G用戶加速更換至5G機種。

高通技術公司副總裁暨無線與寬頻通訊部門總經理Gautam Sheoran表示：「5G RedCap是5G Advanced的重要支柱之一，也是5G演進的關鍵技術。它縮短現今 5G兩極化能力和複雜性的差距，並可支援更廣泛的裝置與服務，同時提升系統效能與效率。我們很開心能與全球行動通訊營運商和OEM廠商深化合作，以推動5G生態系發展，讓一系列全新且廣泛的頂級與入門級使用案例得以實現。」

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