快訊

大成發言人周叔恆登山失足墜谷不幸身亡 公司發重訊了

不只Joeman！網紅蕾菈夫妻持毒被逮 經紀人：已無保請回

Joeman持毒遭警方逮捕 經紀人回應了：心情複雜

美光台中擴產但徵人再等等 董事長曝「關鍵點」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台灣美光董事長盧東暉表示，美光正討論是否要增加人手，但目前還無法預估明確時程。記者黃仲裕／攝影
台灣美光董事長盧東暉表示，美光正討論是否要增加人手，但目前還無法預估明確時程。記者黃仲裕／攝影

美光今天舉行台中四廠開幕典禮，台灣美光董事長盧東暉受訪時指出，稍早公司決策層在法說會釋出記憶體景氣似乎已見底的正面訊息，目前的確在復甦中，公司在高頻寬記憶體製造和後段封裝需求很強勁，但整體產能仍未滿載。他表示，公司確實已在檢討是否針對個別領域增聘人才，但目前還沒有具體結論。他透露可能要等到產能恢復滿載，美光才會正式啟動人才招募。

盧東暉表示，美光精簡人力到今年3月已結束，這波不景氣的下滑速度很快，不過近期似乎已接近底部，美光正討論是否要增加人手，但目前還無法預估明確時程。

美光 記憶體 景氣

延伸閱讀

美光台中四廠開幕 中市長盧秀燕：一光一電商機無限

美光迎 AI 新世代 台中四廠啟用 總裁：記憶體潛力無窮

指標記憶體模組廠迎來春天

美光台中4廠11月6日開幕 總裁梅羅特拉親自出席

相關新聞

美光台中擴產 但徵人再等等

美光今天舉行台中四廠開幕典禮，台灣美光董事長盧東暉受訪時指出，稍早公司決策層在法說會釋出記憶體景氣似乎已見底的正面訊息，...

旺季備貨已過！集邦：電視面板報價11月全面走跌

旺季備貨已過！集邦科技（TrendForce）今（6）日發布11上旬面板報價，TrendForce 研究副總范博毓表示，...

中華電導入手機回收機器人 今年經濟效益估4.4億

中華電信今天宣布於全台50家服務據點導入「手機回收機器人」，也與億電通國際合作同步推超商舊機回收服務，估2023年手機回...

美光台中四廠開幕 中市長盧秀燕：一光一電商機無限

美國記憶體大廠美光(Micron)「台中四廠」今(6)日開幕啟用，繼2021年台中后里A3廠開幕後，持續深耕台中。台中市...

美光盧東暉：景氣逐漸恢復 待產能滿載將增加人員

台灣美光董事長盧東暉今天表示，台中四廠落成啟用，代表美光對台灣的承諾，也是美光（Micron）高層對台灣的信心。他說， ...

鴻海2顆低軌衛星 預計10日搭SpaceX火箭升空

鴻海今天下午宣布，與德國衛星發射服務代理商Exolaunch簽署衛星發射合約，鴻海2顆低軌衛星計劃透過SpaceX的獵鷹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。