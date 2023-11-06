美光台中擴產但徵人再等等 董事長曝「關鍵點」
美光今天舉行台中四廠開幕典禮，台灣美光董事長盧東暉受訪時指出，稍早公司決策層在法說會釋出記憶體景氣似乎已見底的正面訊息，目前的確在復甦中，公司在高頻寬記憶體製造和後段封裝需求很強勁，但整體產能仍未滿載。他表示，公司確實已在檢討是否針對個別領域增聘人才，但目前還沒有具體結論。他透露可能要等到產能恢復滿載，美光才會正式啟動人才招募。
盧東暉表示，美光精簡人力到今年3月已結束，這波不景氣的下滑速度很快，不過近期似乎已接近底部，美光正討論是否要增加人手，但目前還無法預估明確時程。
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