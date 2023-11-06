旺季備貨已過！集邦：電視面板報價11月全面走跌

旺季備貨已過！集邦科技（TrendForce）今（6）日發布11上旬面板報價，TrendForce 研究副總范博毓表示，電視面板11月起全面走跌；IT用的筆電及監視器面板持平，但不排除監視器 Open Cell 面板或是在大尺寸中高階機種價格鬆動。

范博毓表示，進入第4季後電視面板出貨持續走弱，不過代理商前些時候透過小尺寸電視面板的拋貨潮試圖影響面板價格已暫告一段落，面板價格回歸正常買賣雙方的角力。電視主要品牌自第3後半起便開始修正訂單，第4季修正幅度放大，並擴及到全尺寸的需求，面板廠雖持續控產，但在需求不振下，似乎仍難擋面板價格的下跌，僅能延緩面板價格下跌的力道。預期11月全月32吋、43吋、50吋及55吋均下跌2美元，65吋和75吋下跌3美元，85吋下跌5美元。

監視器面板進入第4季後，需求開始走弱，10月時主流尺寸面板價格轉向持平，僅有部分高階機種如高刷新率規格稍有跌價空間。預期11月面板廠仍會針對 MNT 主流尺寸規格面板價格持平，不過品牌需求一旦比預期差，不排除在 Open Cell 面板、或是在大尺寸中高階機種率先看到價格鬆動的可能。

范博毓指出，第4季NB面板需求持續走弱，但面板廠仍堅持在面板價格維持持平，尤其在 TV 面板與 MNT 面板開始出現跌價壓力下，面板廠在檯面上更不願意在 NB 面板價格上作太多讓步，僅可能在檯面下透過專案綁量的模式給予客戶一定的折讓幅度。預期11月 NB 面板價格無論是低階 TN 面板、或是中高階 IPS 面板，都仍會是持平態勢。

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