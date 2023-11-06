研調：台灣前3季每週遭網攻逾1500次 全球最多

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中央社／ 台北6日電
今年網路犯罪活動遽增。路透
今年網路犯罪活動遽增。路透

資安廠商Check Point今天發布報告指出，今年網路犯罪活動遽增，前3季全球平均每週遭網路攻擊1200次，年增3%；台灣為全球受攻擊次數最多的地區，今年前3季各組織平均每週遭受1509次網路攻擊，年增2%。

Check Point透過新聞稿說明，勒索軟體和駭客激進主義已進一步演變，犯罪分子再度調整手段和工具，利用USB等傳統技術作為威脅途徑，企圖感染及影響世界各地的組織。

Check Point表示，人工智慧（AI）和機器學習（ML）已成為網路安全領域熱門話題，明年將有更多攻擊者利用AI加速和擴展攻擊工具，目的可能是節省成本、加速開發新型惡意軟體和勒索軟體，或是使用深度偽造（Deepfake）技術將網路釣魚和假冒攻擊提升至新的水準。

Check Point也發現，隨著生成式AI逐漸普及，運行這些龐大模型的成本迅速攀升，可能高達數千萬美元，駭客因此將雲端上的AI資源視為有利可圖的機會。

Check Point Software Technologies Infinity全球服務威脅管理主管兼首席安全顧問懷禮（Daniel Wiley）說，勒索軟體攻擊者將以更先進的手段利用AI，組織不僅要專注於預防攻擊，還要建立完善的回報機制和快速復原計畫，以減輕潛在影響。隨著攻擊變得愈來愈複雜，組織必須改進資安防護措施，才能守住防線。

惡意軟體 AI 網路攻擊

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