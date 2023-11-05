卡位雙11 手機促銷戰開打

雙11購物節即將到來，全球各智慧手機業者促銷戰提前開打，包括三星、vivo、小米等品牌廠，均推出優惠活動，搶攻消費者荷包，藉此提振業績。

三星推出「Samsung Week雙11購物節」，旗下三星商城主打期間限定限量好康活動，購買最新折疊旗艦機Galaxy Z Fold5、Galaxy Z Flip5，贈送Buds2及25W快充旅充組，手機周邊配件也都有折扣，同時推出家庭影院組合優惠，涵蓋電視、手機、平板等。

三星智慧館也推出加碼優惠，11月3日至12日於指定門市購買Galaxy Z Fold5與Z Flip5旗艦摺疊、Galaxy S23、Tab S9旗艦系列，送郵政禮券1,000元、舊換新及指定穿戴式裝置加價購等。

小米也推出「2023小米雙11購物狂歡節」，並首度進駐2023電器空調影音3C大展，挑戰雙11檔期最狂優惠價，產品組合包最高下殺5萬元，以一站式添購新家智慧家電為主打賣點。

vivo也推出限時活動，將在指定電商平台於雙11當日上午11點推出vivo Y17s，限時限量活動價1,717元，藉此吸引V粉手刀搶購。Vivo指出，即日起至11月11日也同步在全台vivo官方體驗店推出購機再享1,717元加購vivo Y17s，並加送V.FRIENDS旅行收納五件組。

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