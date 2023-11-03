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蘋果iPhone、Mac銷售兩樣情 台廠供應鏈喜憂參半

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
蘋果公司周四盤後公布財報，營收連續第四季下滑，持續時間創2001年以來最長。美聯社
蘋果公司周四盤後公布財報，營收連續第四季下滑，持續時間創2001年以來最長。美聯社

蘋果在今日台灣時間凌晨公布最新財報，從產品銷售表現來看，執行長庫克（Time Cook）指出，iPhone 15首周銷售力道，優於iPhone 14同期表現，然而，Mac業務卻受到嚴重打擊，就連庫克都認為個人電腦消費市場現在「充滿挑戰」。蘋果iPhone賣得不差、Mac銷售卻低於預期，這讓台廠供應鏈喜憂參半，旺季不旺之勢愈來愈明確。

今年總體經濟環境不佳，戰爭不斷、通膨持續高漲，這也讓民眾只願意將家庭支出花在民生必需物品上，捨不得從自己口袋裡掏出錢買價格高貴的3C產品；這也讓智慧型手機、筆記型電腦今年銷售買氣冷淡，眾多品牌之中，只有蘋果銷售表現仍好，因此，蘋果成為市場關注指標。

觀察今年iPhone 15銷售表現，庫克以開賣第一周買氣作為指標，比較iPhone 15、iPhone 14銷售數據，他說，「iPhone 15系列比iPhone 14系列擁有更強勁的早期銷售力道。」開賣首周，iPhone 15銷售數據比iPhone 14更好，他也指出，Pro、Pro Max機款目前仍有供應緊張的狀況。

不過，財務長梅斯特里（Luca Maestri）在財報公布後的電話會議上，說了一句耐人尋味的話，他表達，「儘管本季的iPhone營收可望成長，但整體銷售會與去年同期相近。」

這話意味iPhone 15銷售結構與iPhone 14完全不同，iPhone 15銷售機款可能大量集中在高階的Pro、Pro Max，高階機款售價較高，可望帶動iPhone 15營收成長，但因為入門機款銷量表現不如預期，這才使得iPhone 15系列整體銷量與去年相近。

在此同時，Mac業務卻出現嚴重打擊，年減34%，庫克認為目前的個人電腦消費市場描述為「充滿挑戰」，不過，隨著新一代Mac在10月31日舉行發表會、11月7號陸續出貨，庫克預期，Mac的銷售將在12月明顯好轉。

蘋果10月31日發表全新MacBook Pro筆電及24吋iMac桌機，搭載史上最強M3系列中央處理器（CPU），且14吋MacBook Pro入門價大幅降價兩成，在性能大提升、價格更低廉的誘因下，市場看好有望刺激買氣。

法人認為，早在iPhone 15推出之前，供應鏈普遍保守看待今年第4季旺季不旺，雖然iPhone 15第一波拉貨數量充足，但後續力道是否依舊，各界都保守看待。而Mac雖然降價，但能否真的挹注買氣，也有待觀察。第4季旺季不旺態勢已愈來愈明確。

iPhone iPhone 14 iPhone 15

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