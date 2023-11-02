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資誠攜手 Workiva 舉辦財務報告編製數位化說明會

經濟日報／ 記者顏瑋辰／台北即時報導

資誠智能風險管理諮詢公司與雲端報告平台廠商Workiva日前共同舉辦「Workiva財務自編解決方案說明會 - 再造高效標準化報告編製流程」，協助企業利用雲端平台將企業財務報告所需資訊自動匯流，優化並加快財務報告編製流程，以數位工具塑造高效標準化報告編製流程。

資誠智能風險管理諮詢公司執行董事許林舜表示，近年來企業紛紛尋求數位科技，確保企業各項報告編製的效率及準確，以符合及早提供予公眾可信賴的報導。然而，企業不論是自行開發系統或使用傳統編製工具，常需投入大量人力，以滿足系統維運需求，或編製流程欠缺效率，甚至其產出難以確保版本及內容正確性，為此，資誠與雲端報告報告平台廠商Workiva攜手，為企業提供具彈性及擴充性之解決方案，協助企業增進報告編製品質及效率。

Workiva 亞太、歐洲、中東暨非洲區總經理Erik Saito指出，在投資人日益增長的期望下，企業所需揭露之資訊涵蓋財務、環境、社會和公司治理及企業風險相關訊息。Workiva推出之雲端平台可加速財報編製流程並延伸至各類報告，為企業建構整合式報告平台，及時提供攸關資訊，進而提升洞察力，為企業搶占成功先機。

資誠智能風險管理諮詢公司協理曾翔指出，報告編製系統化目標在於降低報告編製成本，強化報告信心。資誠與Workiva合作推廣財務報告編製數位化至今，已有眾多導入成功案例。資誠顧問團隊於說明會分享成功實務，並展示資誠與Workiva財報自編解決方案，建立標準化財務報告編製流程，並透過自動化介接整合結構化及非結構化財務資訊。財會人員可於報告編製平台即時協作編製，並藉由權限控管，稽核軌跡及檢核功能，確保財務資訊之正確性及可追溯性，達成財務報告編製數位化、自動化之數位轉型目標。

資誠 雲端平台 財報

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