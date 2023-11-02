DDR5商機明年引爆 茂達電源管理IC訂單全面看增

全球記憶體大廠今年第4季開始拉大DDR5規格DRAM產能，全力迎接明年DDR5世代商機。法人指出，由於僅支援DDR5的英特爾新平台將於第4季亮相，代表明年第1季將開始引爆DDR5市場需求，茂達（6138）的電源管理IC有望在今年第4季提前供貨給模組廠，訂單動能有望一路成長到明年上半年。

記憶體大廠為了搶攻DDR5市場商機，開始在今年第4季明顯削減DDR4產能，將產能移轉至DDR5規格，其中由於DDR5相較DDR4的自然耗損率高達一成，關鍵之一在於DDR5的晶片面積為了加上修正錯誤代碼（ECC）晶片，加上晶片中的電晶體密度提升。

因此讓記憶體大廠必須投入比原先DDR4的更多的月產能，才能使DDR5等同於DDR4的位元產出量，且市調機構普遍預期，明年DDR5市場需求位元數將會成長雙位數，將帶動DDR5規格DRAM市場需求快速衝高。

其中，帶動DDR5商機全面崛起的PC平台大廠英特爾預計將於今年第4季發表新一代消費性筆電平台Meteor lake，該平台在DRAM規格將僅支援DDR5，因此讓DDR5所需的電源管理IC也同步看增。

法人預期，茂達在今年第4季有望開始逐步加大供貨DDR5電源管理IC給模組廠，且明年在DDR5躍為市場主流的時候，茂達出貨動能將可望火力全開，訂單動能至少可望成長至明年上半年，一掃前幾年的市場需求低迷態勢。

茂達公告9月合併營收達5.18億元、月成長4.56％，寫下14個月以來單月新高，且已經連續成長3個月，相較去年同期則明顯增加31.3％，顯示茂達營運動能正逐步回溫。

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