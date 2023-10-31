中科推動循環經濟 攜手台積電打造資源循環中心

中部科學園區管理局致力於園區及高科技產業永續發展，積極投入環保永續及提升勞工福址的努力。為達成資源永續循環的目標，攜手台積電（2330）於台中園區環保設施用地，打造以永續低碳、循環經濟為主軸的資源循環(再生)中心。

另外，為預防化學品危害及提升園區安全衛生與防災效能，管理局近年來也積極輔導園區廠商，運用AI影像辨識及虛擬實境等技術，輔助防災措施及提升安全衛生管理成效。

中科管理局許茂新局長指出，台中園區資源循環(再生)中心以提升資源循環效益為宗旨，利用園區環保設施用地，推動具有減廢及循環經濟的設施，以達降低風險、去化量及引領零廢化和循環經濟的政策。

中心設置有3項電子級產品：電子級硫酸、電子級異丙醇及電子級液氨，2項工業級產品：氟化鈣及矽鋁氧化物，另含1項溶劑零廢化。可減少園區整體外購原物料，以高值化回收技術再生成品循環於園區各家廠商或對外銷售，有助於減少園區整體委外廢棄資源，為國內首例資源循環經濟方案。

目前，廠商陸續入區動土施工，預估2024年起營運，2025年全量運轉，全期處理量能約384公噸/日，年減碳量約5.2萬噸，相當於134.4座大安森林公園吸碳量。

另外，中科管理局今年度應用「勞動部勞動及職業安全衛生研究所」虛擬實境(VR)系統，辦理三場次化學品危害通識訓練課程，並持續推廣廠商運用。

這項系統為勞動及職業安全衛生研究所，委託中山醫學大學建置的虛擬實境(VR)化學品危害通識課程。建置過程中科管理局多次協助展示並召集園區廠商專業人員測試及提供意見。

課程內容包括危害性化學品標示及通識、化學儲槽維護保養、化學品進料領料及貯存管理、化學設施管線維護、儲槽灌裝及化學廢液廢棄物處理、局限空間(廢水槽、溫泉槽與下水道)等相關化學品危害風險的作業模式。

受訓學員可運用虛擬實境互動方式訓練，並透過操作失誤時的火災爆炸或化學品外洩災害實境，強化危害辨識及認知，並提升危害性化學品安全衛生管理能力。

許茂新說，循環經濟及科技防災為科學園區永續發展二大基石，希望藉由循環經濟的推動，達到減碳、降低事業廢棄物去化及清理風險、增加就業機會並促進經濟永續發展。

園區內亦強化科技防災運用，鼓勵園區廠商投入創新科技及智能化技術，提升危害預防效能及工安文化，並透過優質勞工健康照護服務及健康促進，創造園區永續經營及勞工福祉。 中科管理局鼓勵廠商投入創新科技及智能化技術，提升危害預防效能及工安文化。中科管理局提供

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