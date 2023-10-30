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NetApp聯手大廠 混合多雲 AI 商機在握

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
雲端資料解決方案大廠NetApp持續強攻人工智慧（AI）市場。圖／本報資料照
雲端資料解決方案大廠NetApp持續強攻人工智慧（AI）市場。圖／本報資料照

雲端資料解決方案大廠NetApp（NASDAQ：NTAP）持續強攻人工智慧（AI）市場，NetApp和Google宣布透過Google Cloud NetApp Volumes支援Google Cloud的Vertex AI，以支援混合生成式AI應用，另外又具備導入輝達（NVIDIA）AI超級計算系統NVIDIA DGX的解決方案，NetApp後續有望在混合多雲AI擴大商機。

NetApp宣布，推出多項創新產品組合更新，包括強化針對混合多雲AI的業界最佳資料管道，以及升級針對勒索軟體的最安全資料儲存服務。這些更新顯示，NetApp業界領先的解決方案可以為客戶帶來簡易性、成本節省性、安全性和永續性。

NetApp透過提供高效能全快閃記憶體和雲端儲存來緩解這種複雜性，使客戶能夠建構現代資料湖並加速AI應用。使用者可以將生產中的多個AI模型版本追溯到各自的訓練資料，以確保他們以負責任方式使用AI，並且儲存方案與MLOps平台整合，從而使資料科學家獲得更輕鬆的消費體驗和更高的生產力。

ONTAP AI融合基礎架構堆疊利用全球最成功的AI超級計算系統NVIDIA DGX，使各地企業能夠透過基礎架構解決方案因應最複雜的AI工作負載，從而消除設計和部署的複雜性。NetApp宣布在ONTAP AI架構中加入具備容量快閃記憶體的AFF C系列，以提高經濟性和永續性。

NetApp持續建構AI資料管道，將其整合到三大公有雲，以達成真正的混合多雲體驗。在 NetApp INSIGHT 2023 大會上，Google Cloud執行長Thomas Kurian談到了NetApp與他所在公司之間的持續創新與合作，並強調了2023年8月推出的Google Cloud NetApp Volumes。今天，NetApp和Google宣布透過Google Cloud NetApp Volumes支援Google Cloud的Vertex AI，以支援混合生成式AI應用。

NetApp Cloud Volumes 業務的資深副總裁暨總經理Ronen Schwartz表示：「Google Cloud NetApp Volumes於今年8月推出，它徹底改變了雲端的企業工作負載，將儲存效能提高至新的水準，同時又具有簡單、靈活的優勢。對於投資於生成式AI資料管道的客戶而言，該產品支援NetApp內部資料直接連接到Google Cloud NetApp Volumes上的Google Vertex AI，無需額外的工程設計」。

憑藉Google Cloud NetApp Volumes，NetApp成為唯一一家既能在本地提供企業儲存產品，又能在三大公有雲平台（還包括Amazon AWS和Microsoft Azure）以原生第一方服務的形式提供相同企業儲存產品的公司。

AI Google Cloud

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