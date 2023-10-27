宣稱「業界唯一」卻不是唯一 網家與凱達廣告不實被各罰10萬
公平會通過，網路家庭國際資訊股份有限公司（8044）及凱達國際興業有限公司，在PChome24h購物網站賣滅火器，廣告刊載「業界唯一產品通過SGS認證」，「唯一」涉及廣告不實，因為不是只有這家通過SGS認證。違反公平交易法第21條第1項規定，處網路家庭公司及凱達公司各新臺幣10萬元罰鍰。
公平會表示，網路家庭公司及凱達公司在上述廣告刊載「業界唯一產品通過SGS認證」，並附上SGS測試報告圖片，整體讓人認為該商品是業界唯一通過SGS測試的滅火器，理應較市售同類商品具有更高的品質。但依據台灣檢驗科技股份有限公司意見，該商品僅通過溫度測試，只是基本門檻，不算認證。此外，很多同業的滅火器商品，也早已通過相同的溫度測試，因此廣告宣稱「業界唯一產品通過SGS認證」與事實不符，且使用「認證」用語亦不適當，已有廣告不實情事。
公平會提醒，業者為吸引消費者購買商品，如果要在廣告中使用「唯一」等用語，就要善盡查證與真實表示的義務，確保廣告呈現內容與實際情形相符，以維護消費者權益，也避免業者自身避免觸法。
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