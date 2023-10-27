中華電攜手北流 結合5G專網環境與新創AI智慧導覽

中華電信（2412）5G開台以來，除持續推動5G用戶升級，更積極與新創團隊合作，將其應用導入5G實證場域，並根據企業實證場域應用情境需求，提供新創應用開發驗證與技術資源之整合，協助新創團隊在實驗場域進行應用開發及服務調校，以確保其應用能夠在各種企業場域中落地實證創新，臺北流行音樂中心26日舉辦「共創5G物聯網垂直應用實證成果會」活動，中華電信協助新創團隊將其應用導入5G實證場域的具體實踐，加速新創應用的孵化，也為國內5G聯網創新應用帶來了無限的可能性。

中華電信指出，本次攜手臺北流行音樂中心的「智慧導覽服務」合作，更是為5G AI智慧導覽帶來革命性創新，透過創新科技重新定義導覽服務，顛覆傳統導覽模式，中華電信將持續透過獨到的創新技術和豐富的經驗，全面展現於新興科技領域中的巨量創意和無窮動力。

中華電信表示，中華電信與工研院近日於經濟部中小及新創企業署的協助下，以響應政府推動企業參與新創啟動產業創新與轉型的精神為宗旨，致力完善林口新創園區的5G專網環境，更與多家新創團隊攜手共同創造聯網創新應用。以良好的5G專網實驗場域，充分發揮5G專網之彈性敏捷優勢特色，加速引領新創於各式企業場域落地實證創新應用，持續為臺灣的產業發展帶來新的動能和活力。

中華電信表示，與眾多新創團隊攜手合作，致力共同打造多樣5G聯網企業應用解決方案。在大型展演中心規劃5G營運服務情境，包括運用大廳與售票處等導覽空間，佈署5G專網訊號服務，同時導入新創AI ChatGPT互動機器人，以接待往來的參訪賓客。此外，更與展演中心深度合作，提供可高度客製化的專屬互動服務，並透過新穎的智慧導覽應用，有效提升展演中心的知名度與聲量。

經濟部中小及新創企業署副署長吳佳穎表示，中小及新創企業署的改制就是要加大力道來推動臺灣新創產業的發展，新創很有想法很靈活，但需要有好的試驗場域及大企業的牽成，才能加速新創成長茁壯，本案就是一個最好典範，感謝中華電信建置5G環境及臺北流行音樂中心的合作，提供新創驗證應用推動商業模式，希望未來還能看到更多新創應用合作在各個場域發光發熱。

中華電信台北營運處總經理蘇振乾強調，中華電信願意成為新創團隊應用研發的強力合作夥伴，運用豐富的技術與商業經驗，提供卓越的5G專網開發環境，共同驗證服務創新性及穩定性，讓AI應用服務在企業運營領域落地實證，提升5G垂直整合創新解決方案的國際能見度和競爭力。

臺北流行音樂中心文化館為本次合作的示範場館，執行長梁序倫表示，北流音樂生活園區，致力為大眾提供豐富的音樂與文化體驗，持續以更貼近每個人的經驗與生活的目標前進。中華電信5G環境數位科技合作對文化館來說是一個嶄新的嘗試，也代表智能服務是未來趨勢，互動式技術也可讓大家更自在的在文化館探索音樂新知，歡迎來此體驗AI人工智慧的新服務。

愛吠的狗娛樂新創公司營運長江宥蓁指出，整合中華電信的5G環境與公司的AI技術，除為文化館參訪民眾帶來有趣的互動數位體驗外，亦能藉由人流辨識科技根據民眾的性別以及年齡層提供推播廣告訊息，提供智慧場域未來數位商業運作的成功模型。愛吠的狗娛樂也陸續將其AI服務技術拓展到更多應用場域，包括教育、醫療服務單位以及零售與製造產業等，透過AI智慧機器人協助，讓人力彈性調度，釋放更多時間與資源可以從事更高附加價值的工作。

中華電信強調，不僅積極支持政府政策，推動本土5G設備，更致力於建立多項創新應用，亦在智慧醫療、智慧交通、智慧製造、AGV/AMR、元宇宙平臺等領域取得實質成果。中華電信將秉持一貫的創新精神，持續與各界先進緊密合作，拓展各垂直應用領域。

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