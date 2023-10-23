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耕興網通檢測產能滿載 應對景氣產業升級2024續拚成長

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

檢測大廠耕興（6146）受惠5G 行動通訊需向下兼容 4G/3G以及Wi-Fi 7需兼容 Wi-Fi 5/ Wi-Fi 6等趨勢帶動網通檢測產能滿載，公司提到，接單穩定且訂單透明度佳，應對景氣與產業升級2024年續拚成長。

法人看好，耕興無線通訊檢測產能全球最大，雖短期獲利成長趨緩，但產業趨勢正向、營運展望正向，2024年有望恢復較大成長表現。

網通檢測產能部分，耕興表示，今年第4季至明年首季網通產能維持滿載，沒有遞延訂單的情況。

耕興也提到，公司接單穩定且訂單透明度佳，只是適逢產業升級轉型，大家紛紛都在尋找下一代殺手級應用的轉換期間，各種明年景氣預測跟看法就會很多元，公司將持續在這種產業發展不確定性中持續前進成長。

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