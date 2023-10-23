台商：產業與政治 不要混為一談

中國大陸是台商投資重鎮，鴻海集團蟬聯二○二二年在大陸的外商投資第一名，也是大陸出口第一，如今連龍頭都被查稅，恐引發台商人心惶惶。

不具名的大陸重量級台商私下指出，鴻海集團每年對大陸出口、GDP（國內生產毛額）貢獻不小，更是蘋果最大合作夥伴，大陸官方傳出對鴻海使出企業最不樂見的查稅等手段，其實是打出七傷拳，若鴻海集團在大陸布局因而受阻，對大陸經濟發展也不會是好事，「殺敵一千，自損八百」，產業與政治議題應分開，不要混為一談。

胡潤研究院統計，二○二二年鴻海集團蟬聯大陸外商投資企業百強榜之冠，並且在銷售額以及員工數量同時位居第一。同時，鴻海集團多年來蟬聯大陸創匯第一名廠商，連龍頭廠商都被查稅，是否影響到外商投資大陸的意願，值得後續關注。

鴻海集團從一九八八年開始投資大陸，目前在大陸擁有四十多個產業基地，連續七年位居世界五百強前卅位，產品範圍涵蓋消費性電子、雲端網路、電腦終端、元器件及其他等四大領域，是全球最大電子科技智造服務商。

二○二一年，鴻海集團進出口總額占大陸進出口總額約百分之三點六，進口總額占大陸進口總額的百分之三點二，出口總額占大陸出口總額的百分之三點九。二○二二年位居美國財星雜誌（Fortune）世界五百強第廿位。

根據大陸官方公布二○二一年七月的二○二○年大陸外貿出口百強企業資料顯示，鴻海集團有九家公司入列出口百強。

此外，翻開大陸二○二○年對外創匯百強名單，前五大就有三家鴻海集團旗下公司，排名第一的是鴻富錦精密電子（鄭州廠），出口額達三一六點四億美元（約台幣八千九百億元）。

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