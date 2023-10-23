富士康遭查稅／台企聯：不必過多猜測
大陸官方傳對鴻海集團查稅等動作，大陸全國台企聯會長李政宏22日表示，投資凡事合法合規處理，只要完全有遵守規矩，就沒有什麼好擔心，不必過多猜測。
此前，在鴻海集團創辦人郭台銘宣布獨立參選總統後，大陸全國台企聯官方微信號於9月時曾引述李政宏談話指出，廣大台商「感到非常失望和憂慮」，認為郭台銘獨立參選，無疑是給在野候選人選情雪上加霜。
李政宏當時表示，2016年以來，兩岸交流陷入困境，兩岸關係形勢複雜嚴峻、動盪不安，台灣民眾生活深受其害、民怨沸騰。「因此，大多數台灣民眾希望明年台灣大選實現『政黨輪替』。要完成這一目標，需要『非綠』力量放下成見、團結一致」。
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