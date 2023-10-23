陸查稅鴻海 台商人心惶惶
中國大陸是台商投資重鎮，不僅鴻海、台積電、聯電、日月光等一線半導體廠，統一、台塑等傳產大咖都在大陸布局。鴻海集團蟬聯2022年大陸的外商投資第一名，也是大陸出口第一，如今連龍頭都被查稅，台商人心惶惶。
不具名的大陸重量級台商指出，鴻海集團每年對大陸出口、GDP貢獻不小，更是蘋果最大合作夥伴，大陸官方傳出對鴻海使出企業最不樂見的查稅手段，其實是打出七傷拳，若鴻海集團在大陸布局因而受阻，對大陸經濟發展也不會是好事，「殺敵一千，自損八百」，產業與政治議題應分開，不要混為一談。
根據胡潤研究院統計，2022年鴻海集團蟬聯大陸外商投資企業百強榜之冠，並在銷售額及員工數量同時位居第一。同時，鴻海集團多年來蟬聯大陸創匯第一名廠商，連龍頭廠商都被查稅，是否影響到外商投資大陸的意願，值得後續關注。
鴻海集團從1988年開始投資大陸，目前在大陸擁有40多個產業基地，連續七年位居世界500強前30位，產品範圍涵蓋消費性電子、雲端網路、電腦終端、元器件及其他等四大領域，是全球最大電子科技智造服務商。
2021年，鴻海集團進出口總額占大陸進出口總額約3.6%，進口總額占大陸進口總額的3.2%，出口總額占中國大陸出口總額的3.9%。 2022年位居《財星》世界500強第20位。
根據大陸官方公布2021年7月的2020年中國外貿出口百強企業資料顯示，鴻海集團有九家公司入列出口百強，占比驚人。翻開大陸2020年對外創匯百強名單，前五大就有三家鴻海集團旗下公司，排名第一的是鴻富錦精密電子（鄭州廠），出口額達316.4億美元（約新台幣8,900億元）。
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