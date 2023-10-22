光罩家庭日 發出大紅包

台灣光罩昨（21）日舉辦35周年慶與集團家庭日活動，為感謝集團所有員工付出，光罩執行長吳國精宣布，集團台籍員工每人紅包1萬元，現場響起歡呼聲。

台灣光罩創立於1988年，由工研院電子所技術移轉成立，第一屆董事長為史欽泰，半導體業界大老張忠謀、曾繁城、吳國精、陳碧灣都是台灣光罩第一屆董監事。

目前集團員工總數已達1,300人以上，吳國精期勉員工要飲水思源，懷著感謝與感恩的心，以活力與創意迎接每一天。

今年杭州亞運為台灣摘下首面圍棋金牌得主許皓鋐，是光罩集團子公司艾格生副總許根弦之子。為肯定及鼓勵許皓鋐，吳國精特頒贈100萬元獎勵金。

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