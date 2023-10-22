光罩：營收五年衝10億美元
台灣光罩不畏景氣變數大，9月合併營收創史上單月新高，本業穩步成長及子公司陸續損益兩平、轉盈加持下，集團內八家公司將由今年三家獲利躍升至明年六家獲利，看好明年集團合併營收交出年增三成佳績。
台灣光罩總經理陳立惇昨（21）日在35周年慶與集團家庭日活動宣示，集團營收規模五年內挑戰達10億美元（約新台幣325億元）為目標。
台灣光罩9月合併營收7.55億元，月增30%，較去年同期成長8%，創單月歷史新高；第3季營收19.55億元，季增8.6%；展望第4季營收將持續成長。
台灣光罩集團規模近年來擴展迅速，除半導體產業的光罩本業外，還擴及晶圓代工代理服務商美祿科技、快閃記憶體封測廠群豐科技、雷射散熱基板廠艾格生科技、隱形眼鏡廠昱嘉科技、航太級積層製造廠數可科技、鉛酸千碳電池廠將跨足氫能的百樂千翔能源，以及電子零組件廠閃點半導體等，集團員工總數超過1,300人。
全球景氣吹逆風，今年半導體產業變數大增。台灣光罩認為，現阰段庫存已趨向健康，但終端需求尚未好轉，尤其大陸市況仍不佳，影響客戶投片意願。預估景氣在今年第4季與明年第1季間自谷底微幅回溫，明年首季可望小幅優於今年第4季。
台灣光罩集團八家企業中，今年獲利的三家為光罩母公司、美祿與艾格生科技三家。明年隨大環境景氣回升，除了數可科技與百樂千翔能源尚處調整轉型階段，持平或小虧；其餘台灣光罩、美祿科技、群豐科技、艾格生科技、昱嘉科技與閃點半導體等六家企業都會獲利。
法人估計，台灣光罩集團今年合併營收約80億元，明年可望成長三成。至於28奈米光罩業務規劃明年上半年設備陸續到位，下半年認證，2025年開始挹注營收。
台灣光罩轉投資的美祿科技，除晶圓代工代投片業務外，也將跨入自有品牌手機用充電模組業務銷售，鎖定大陸市場。
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