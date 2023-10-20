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台灣大防詐年擋143萬通詐騙簡訊、超過400萬筆詐騙電話

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

電子商務蓬勃，伴隨生成式AI崛起，加速新型詐騙橫行，台灣大哥大（3045）整合ICT核心技術，運用大數據與AI反詐技術，串聯政府機關、執法單位、公協會、企業和消費者等5大利害關係人，率先建立完整的反詐生態系；同時提出「安全電商之偽冒網站偵測及物流隱碼機制優化計畫」，近一年來，台灣大也成功攔阻143萬則詐騙簡訊、407萬通境外詐騙電話、6萬筆惡意網址。

台灣大哥大響應政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，是台灣首家與執法單位合作，建立聯防封鎖及下架處理機制的科技電信公司。「反詐戰警」以趨近100%的偵測準確度，每個月平均偵測出超過3,000個偽冒網站或偽冒APP。反詐生態系利器之二，為全雲端「安心Call」隱碼服務，已導入電商龍頭momo、跨足百貨商品的博客來、以及致力智慧移動的yoxi叫車服務，2年內大幅降低了90%以上個資外洩風險，成功保護千萬名電商會員及超過670萬筆通話數。

據內政部統計，2022年詐騙案件近3萬件，受害金額逾69億元。國內電商數量多達293家，迫切需要建立有效的偵測偽冒電商機制。台灣大研發團隊持續優化機器學習分類模型，提高偵測精準度，目標是提升詐騙偵測量20%。為提高電子商務產業的反詐能量，將攜手「中華民國無店面零售商業同業公會」，預計未來2年，「反詐戰警」和「安心Call」將導入18家指標性電商進行PoS(Proof of Service)驗證。

台灣大配合國家通訊傳播委員會 (NCC)政策，推動「攔阻偽冒+886 9國際來話」服務，日前運行發現，國際詐騙電話偽冒率最高曾達76%，台灣大可比對分析所有+886 9開頭的國際來話，透過偵測發話地，精準判定該來電的漫遊狀態。目前已將發話定位在國內，受話來電卻顯示為+886 9的偽冒國際來電即時阻斷。

台灣大哥大 電商 詐騙

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