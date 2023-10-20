英特爾加速推動AI PC 訊連入列首批合作夥伴

英特爾在Innovation 2023大會分享AI PC使用案例後，今天宣布啓動AI PC加速計畫，將推動於2025年前在超過1億台個人電腦（PC）上實現人工智慧（AI）應用，首批合作夥伴包括台灣多媒體廠商訊連科技。

英特爾發布新聞稿說明，AI PC加速計畫為獨立硬體供應商（IHV）及獨立軟體供應商（ISV）串聯英特爾的資源，包括AI工具鏈、共同開發、硬體、設計資源、技術專業和共同行銷機會。

英特爾表示，相關資源能夠幫助生態系合作夥伴利用Intel Core Ultra處理器的技術和相容硬體，將AI和機器學習的應用效能最大化。

英特爾將與超過100家的獨立軟體供應商合作，發展300多項AI加速功能，首批合作夥伴包括Adobe、Audacity、BlackMagic、BufferZone、CyberLink（訊連科技）、DeepRender、MAGIX、Rewind AI、Skylum、Topaz、VideoCom、Webex、Wondershare Filmora、XSplit、Zoom等。

訊連科技董事長暨執行長黃肇雄說，訊連相信神經網路處理器（NPU）將會是提供用戶全新AI體驗的關鍵，訊連正與英特爾在NPU方面密切合作。

商品推薦