佳世達陳其宏：明年景氣比今年好 但好的幅度不會太大

佳世達（2352）董事長陳其宏今（19）日指出，資訊產業已逐步在恢復，但恢復的速度不如預期，而2024年景氣應該還是比今年好，只是因為最近還是有很多「黑天鵝」事件，因此預期好的幅度不會太大。

陳其宏今日出席工研院院士授證典禮，獲頒工研院新科院士，會後接受媒體提問，回應明年景氣會否優於今年。

對此，陳其宏表示，歷年第3季都是資訊產業的傳統旺季，但事實是今年好像不然，因為現在來看，資訊產業恢復的速度確實有點慢。

陳其宏指出，「資訊產業已逐步在恢復，但恢復的速度不如預期」，過去通常下半年營運會勝過上半年，所以目前就要看第4季營運狀況，能不能靠著本季營運帶動下半年整體表現。

陳其宏重申，產業已在逐步復甦，但速度不如預期，因為還有其他產業較弱勢，如網通產業上半年不錯，但下半年因為庫存的關係，導致表現不佳。或是像工業電腦業下半年需求也不好。

陳其宏強調，明年景氣應該還是會比今年好，但問題是好的幅度會是多少？像最近有很多「黑天鵝」出現，如以色列跟哈瑪斯的戰爭，或是像持續的烏俄戰爭，所以總結來說，「我認為明年會比今年好，只是好的幅度不會太大。」

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