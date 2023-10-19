佳世達陳其宏：明年景氣比今年好 但好的幅度不會太大
佳世達（2352）董事長陳其宏今（19）日指出，資訊產業已逐步在恢復，但恢復的速度不如預期，而2024年景氣應該還是比今年好，只是因為最近還是有很多「黑天鵝」事件，因此預期好的幅度不會太大。
陳其宏今日出席工研院院士授證典禮，獲頒工研院新科院士，會後接受媒體提問，回應明年景氣會否優於今年。
對此，陳其宏表示，歷年第3季都是資訊產業的傳統旺季，但事實是今年好像不然，因為現在來看，資訊產業恢復的速度確實有點慢。
陳其宏指出，「資訊產業已逐步在恢復，但恢復的速度不如預期」，過去通常下半年營運會勝過上半年，所以目前就要看第4季營運狀況，能不能靠著本季營運帶動下半年整體表現。
陳其宏重申，產業已在逐步復甦，但速度不如預期，因為還有其他產業較弱勢，如網通產業上半年不錯，但下半年因為庫存的關係，導致表現不佳。或是像工業電腦業下半年需求也不好。
陳其宏強調，明年景氣應該還是會比今年好，但問題是好的幅度會是多少？像最近有很多「黑天鵝」出現，如以色列跟哈瑪斯的戰爭，或是像持續的烏俄戰爭，所以總結來說，「我認為明年會比今年好，只是好的幅度不會太大。」
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 「下載eSIM」新功能終於免費了？中華電信1句話讓網氣瘋：台灣沒救了
📢 台灣之星「4G終身吃到飽」大勝利？台灣大哥大「台台併」 2規則保護釘子戶
📢 手機能不能「充電一整晚」？專家曝1恐怖後果：可能更慘
📢 限時免費LINE貼圖有4款！超Q「多利多利君」嗨喊下班囉
📢 【周報】LINE新功能別亂點、Toyz霸佔「YT發燒影片」是模範？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言