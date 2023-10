精誠集團旗下資安服務廠商 搶攻東南亞市場

精誠(6214)今(19)日指出,旗下資安服務廠商智慧資安科技(uniXecure)搶攻東南亞市場,推出自研品牌MOC資安監控維運服務的四大主力產品。

精誠旗下智慧資安科技參加有亞洲資安盛會之稱的「GovWare 2023國際資安大會」,攜手當地生態圈合作夥伴一同複製在台的資安全域聯防策略,佈局東南亞市場,展出自研品牌MOC資安監控維運服務的四大主力產品「資安意識人因分析系統(HEIS)」、「次世代郵件安全雲(SESC)」、「資安弱點通報系統(SIVAS)」、及「系統資源監控管理平台(SRMAS)」,從人員資安意識到威脅監控,提供政府及中小企業訂閱式資安解決方案,並已在台灣市場累積百家以上組織以及企業導入的成功案例。

智慧資安科技詹伊正董事長表示,台灣因特殊政經情勢累積了豐富的資安防禦與應變經驗,可供亞太地區國家或企業超前部署。uniXecure承襲精誠集團多年的資安服務、技術及代理知名大廠的經驗,發展資安生態圈MSSP平台,提供一站式事前預防、事中偵測、事後應處的全域聯防終極目標。目前已協助百家以上的跨國、跨產業、公私營部門進行網路監控、威脅偵測及事件應變,也期望將台灣的縱深防禦經驗複製到海外,協助東南亞企業部署扎實的資訊安全環境,而新加坡將會是首要市場。

「GovWare 2023國際資安大會」,於10月17日至19日舉行,由新加坡網路安全局(CSA)主辦,今年以「Fostering Trust Through Collaboration in the New Digital Reality」為主題,強調關鍵基礎建設資安防護與供應鏈資安的兩大重點措施,並明確要求政府、能源、金融、交通、醫療與供應鏈廠商需提升人員資安意識訓練、避免誤觸釣魚郵件、做好軟體資產盤點與版本更新,以及網路防護與監控等資安面向,估計有超過300家企業參展。

