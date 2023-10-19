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台積電法說會／半導體景氣何時觸底復甦？魏哲家妙回2領域早期跡象

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電總裁魏哲家。圖／聯合報系資料照片
台積電總裁魏哲家。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）今（19）日召開法說會，台積電總裁魏哲家、財務長黃仁昭以及法人關係處處長蘇志凱出席線上法說會。魏哲家回應外資提問半導體景氣何時復甦時回應，看到一些早期跡象（early signs）在PC與手機上有出現。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻提問半導體景氣何時觸底反彈，魏哲家回應說，看到一些早期跡象在PC與手機上有出現，不過是否看到底部，可說非常接近、非常接近，但目前仍很難說是否會強勁復甦，因為客戶仍在謹慎控管庫存，加上中國大陸市場需求也仍疲弱。

另外有外資關注手機成長率，黃仁昭則回應，預期手機成長率仍將低於公司未來的成長率，高速運算（HPC）仍會是最強勁的成長並在後續數年的成長貢獻。

手機 台積電 半導體

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