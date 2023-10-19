工研院今頒新科院士 劉克振、吳明賢、童子賢及陳其宏勝任

工研院今天(19)日辦「第十二屆工研院院士授典禮」，並於活動場規劃「跨域生未來」特展，展出工研院『2035略與圖」的相關技術，以結合跨領域研發優勢、為產業儲備下世代競爭力。

今年新出的新科院士共有四位，並邀請蔡英文總統親自授證予，包含，研華董事長劉克振、台大醫院院長吳明賢、和碩聯合科技董事長暨策略長童子賢，及明基佳世達集團董事長陳其宏等四位院士，均創新提升臺灣產業的附加價值，同時重視企業及供應鏈的綠色永續發展。

今年四位新科院士中，劉克振院士深耕工業電腦領域逾40年，帶領研華成為全球最大的工業電腦領導者，近年更引領研華全力迎向物聯網新時代，致力推動全方位智慧城市與工業4.0合型解決方案，讓研華為物聯網產業最具關鍵影響力的全球企業。

吳明賢院士深耕醫療領域超過30年，積極投入胃癌防治研究，讓胃癌發生率比臺灣本島高出3至5倍的馬祖，在歷經15年研究下，居民幽螺桿菌帶菌率從70%降至10%，讓胃癌從臺灣十大癌症死因的第3名降至第8名。

童子賢院士以卓越領導力與市場洞察力，為臺灣科技產業立下三大里程：共同創立華碩電腦，3年即居全球第一大主機板製造商；以自有品牌躋身全球十大筆記型電腦；帶領和碩聯合科技成為全球頂尖設計整合服務製造（DMS）企業。

陳其宏院士啓動集團值轉型，籌組「聯合艦隊」、建立醫療事業、網通事業和智能解決方案 AloT等新事業，成功轉型為跨領域的科技服務與醫療集團，合併營收寫歷史新高，彰顯價值轉型略成效。

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