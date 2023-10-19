快訊

影／超過20次霸王餐沒付錢 他每次都「心臟病發」躲帳單

國宴菜單出現「中華人民共和國」！圓山飯店：深刻檢討

賴清德：若未來新技術解決核安及核廢料 政府不會排除

工研院今頒新科院士 劉克振、吳明賢、童子賢及陳其宏勝任

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院第12屆院士授證典禮，蔡英文總統親出席頒證。記者巫鴻瑋／攝影
工研院第12屆院士授證典禮，蔡英文總統親出席頒證。記者巫鴻瑋／攝影

工研院今天(19)日辦「第十二屆工研院院士授典禮」，並於活動場規劃「跨域生未來」特展，展出工研院『2035略與圖」的相關技術，以結合跨領域研發優勢、為產業儲備下世代競爭力。

今年新出的新科院士共有四位，並邀請蔡英文總統親自授證予，包含，研華董事長劉克振、台大醫院院長吳明賢、和碩聯合科技董事長暨策略長童子賢，及明基佳世達集團董事長陳其宏等四位院士，均創新提升臺灣產業的附加價值，同時重視企業及供應鏈的綠色永續發展。

今年四位新科院士中，劉克振院士深耕工業電腦領域逾40年，帶領研華成為全球最大的工業電腦領導者，近年更引領研華全力迎向物聯網新時代，致力推動全方位智慧城市與工業4.0合型解決方案，讓研華為物聯網產業最具關鍵影響力的全球企業。

吳明賢院士深耕醫療領域超過30年，積極投入胃癌防治研究，讓胃癌發生率比臺灣本島高出3至5倍的馬祖，在歷經15年研究下，居民幽螺桿菌帶菌率從70%降至10%，讓胃癌從臺灣十大癌症死因的第3名降至第8名。

童子賢院士以卓越領導力與市場洞察力，為臺灣科技產業立下三大里程：共同創立華碩電腦，3年即居全球第一大主機板製造商；以自有品牌躋身全球十大筆記型電腦；帶領和碩聯合科技成為全球頂尖設計整合服務製造（DMS）企業。

陳其宏院士啓動集團值轉型，籌組「聯合艦隊」、建立醫療事業、網通事業和智能解決方案 AloT等新事業，成功轉型為跨領域的科技服務與醫療集團，合併營收寫歷史新高，彰顯價值轉型略成效。

院士 研華 工研院

延伸閱讀

為工研院院士授證 蔡總統：具技術企業領導人是資產

賴清德擴大文化預算 童子賢支持：當年「一把青」只是勉強可以拍

亞運圍棋／曾協助金牌許皓鋐訓練 林昶佐爆：有些單位不看好

佳世達董座陳其宏分析：私募股權基金 募資降溫

相關新聞

台積電退龍科自救會不滿被當暴民痛罵：蘇貞昌只顧財團

台積電不考慮進駐龍潭科學園區三期，但竹科管理局指出站在國家高科技發展立場仍有用地需求，龍科擴建計畫將繼續進行，但會縮小範...

台積電退出龍科擴建未停 最新計畫排除南側縮小範圍

台積電不考慮進駐龍潭科學園區三期，但竹科管理局表示，站在國家高科技發展立場仍有用地需求，龍科擴建計畫將繼續進行，但會縮小...

台積電傳出不進駐龍潭 苗栗全面盤點用地爭取再次設廠

台積電日前傳出不考慮進駐桃園龍潭園區，苗栗縣長鍾東錦得知後指示縣府相關單位盤點轄內用地，希望透過健全的土地、水電和招商服...

爭取台積電、大賣場等進駐 南科區交通路網及生活圈再提昇

南科就業人口已9萬多可望達到10萬人，台南市政府因應科學園區發展，加速開闢園區周圍南科特定區道路，同時為提升園區周邊生活...

政院：持續營造良善投資環境 成為護國群山最有力後盾

台積電（2330）日前宣布經過評估後，不再考慮進駐龍潭園區三期，各縣市首長也開始紛紛積極爭取。行政院發言人林子倫今（9）...

桃園拒絕台積電 南投議員爭取護國神山設廠提兩大利多

台積電因居民抗爭放棄在桃園龍潭科學園區設廠，南投縣議員吳棋楠、蔡銘軒今天表示，台積電是護國神山，既然桃園設廠受阻，南投應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。