Facebook 推廣播專區 創作者以 Messenger 深化連結粉絲

Meta 今（19）日宣布推出 Facebook 廣播專區，協助創作者與粉絲建立更多深度互動，台灣即日起已陸續上線，接下來幾個月於全球全面推出。粉絲們可於 Messenger 中接收喜愛的 Facebook 粉絲專頁的最新資訊。廣播專區是一個公開、一對多的訊息服務，也是Facebook創作者工具中的最新功能，創作者或公眾人物皆可使用廣播專區直接與粉絲互動，透過投票、近況更新、分享幕後花絮照片、最新的 Reels 及語音訊息等方式，讓大家更近距離接觸公眾人物真實且即時的表達。

台灣的創作者可直接從粉絲專頁中建立廣播專區；在廣播專區首次發送訊息時，追蹤者會收到加入專區的邀請通知並由此加入，或從粉絲專頁的個人檔案中加入廣播專區。Facebook 廣播專區的訊息串會出現在 Messenger 中，點擊加入後，若有任何訊息更新，便會收到即時通知，可在廣播專區右上角的設定中，開啟靜音功能關閉通知。專區中僅有創作者可發送訊息，粉絲可透過表情符號傳達心情，也可以參與票選活動表達意見回饋予創作者。

廣播專區中分享的內容需遵守 Facebook 及 Messenger 的《社群守則》，因此大家可以放心使用此項新功能，若對廣播專區或當中分享的特定內容有疑慮時，亦可提出檢舉，經確認違反相關政策後，則會予以移除。廣播專區是個公開且可被搜尋的聊天功能，因此針對這些內容的處理方式，與 Facebook 及 Messenger 上的私人訊息有所不同，Meta 將透過工具與人員檢視的方式處理違反《社群守則》的內容，並在更多人看到之前移除內容。

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