晶心科多核向量處理器 IP 問世 傳北美、亞洲客戶導入

RISC-V處理器矽智財（IP）廠晶心科（6533）宣佈 AndesCore 產品線旗下高性能多核向量處理器IP的 AX45MPV正式上市，全面鎖定自動駕駛、人工智慧（AI）推理與訓練、AR／VR、影像處理、機器人和訊號處理。業界傳出，目前晶心科正在與亞洲、北美客戶合作開發當中，後續可望替晶心科帶來授權金挹注。

晶心科指出，AX45MPV 是已獲得多個獎項之 AndesCore 向量處理器系列的第三代產品。它配備了強大的 RISC-V「向量處理」和「並存執行」能力，可以用在具有處理大量資料需求的應用領域。

為了進一步提高計算密度，AX45MPV 擴展了 AX45MP 的雙發射8級流水線、多核能力並支援 Linux，同時從其前一代 NX27V 承襲了並強化了向量處理單元。AX45MPV 的原始設計就是一個具備AI資料中心級的 Linux 應用處理器，但客戶也可以選擇關閉它支援 Linux 和多核的功能，將它作為一個高效且強大的計算處理器，適合使用於大型計算陣列中的處理單元（PEs）。

晶心科總經理暨技術長蘇泓萌表示，自2019年以來，晶心科技一直為AI資料中心客戶提供 RISC-V 向量架構產品及服務，並積累了豐富的經驗。隨著2023年生成式AI應用的激增，我們可以看到 AX45MPV 在超越雲端（beyond the cloud），在人工智慧和機器學習領域扮演重要角色。

事實上，晶心科技和 Meta（原Facebook）公司自2019年初，即展開在AI資料中心領域展開合作，並採用了晶心科第一代的 RISC-V 向量核心IP。之後，晶心科技在2019年底發佈了 AndesCore NX27V，這是業界首個商用 RISC-V 向量處理器核心，也是 RISC-V 的重要里程碑，NX27V 每個週期最多可以產生4個512位元向量結果（VLEN results）。

業界傳出，晶心科的新產品正在與亞洲、北美客戶合作開發當中，且預期後續將可望替晶心科帶來顯著的授權金營收成長動能，若客戶轉量產，權利金收益更有望看增，後續晶心科將可望持續大啖人工智慧客戶訂單。

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