台積電龍科案…徐世榮：徵地再招商 公然搶劫

台積電因居民抗爭放棄在龍潭科學園區設廠，也引發政府為何搶先圈地爭議。政大地政系教授徐世榮表示，政府其實早從一九六○年代開始，針對工業區等就都是「先徵地再招商」，至今未走出威權時代做法。根據竹科管理局提出的「龍潭科學園區擴建案」書面文件裡，更完全沒有台積電，一切都是政府嘴巴講，程序完全不合法，「我要告訴民進黨政府，這是公然搶劫，不是土地徵收」。

徐世榮說，任何廠商想在龍科設廠，依照程序，應先由需用土地機關竹科管理局提出「興辦事業計畫」（簡稱事業計畫），送到目的事業主管機關國科會，國科會許可後再送給行政院，核定後才能有下一步。但竹科管理局卻連事業計畫都沒提出，就在七月廿六日召開土地徵收用地取得公聽會。

徐世榮說，公聽會當天提供的文件中，只有說因為要發展二奈米及二奈米以下的半導體產業，要「預先儲備用地」，稱會創造幾千億的經濟產值、多少就業人口，完全沒提到台積電。

而徐世榮更質疑，一個將徵收一三八點九五公頃私有土地、造成三七九五人搬離家園的正式文件，竟然只有四十頁，更誇張的是，其中有卅一頁是土地清冊，等於是附錄；剩下九頁中有兩頁是圖，七頁中又有兩頁是表格，只有五、六頁文字，顯示其實是虛的計畫。

竹科管理局公聽會文件中，僅提到因要發展二奈米（暨以下）半導體產業，選擇龍潭園區東側為擴建基地，但究竟有哪些廠商進駐等細節都沒有。圖／翻攝國科會網站

至於為何要土地徵收，他說，也大概僅有一段話，「選擇以半導體產業為發展主軸之龍潭園區東側為擴建基地，供下一代積體電路二奈米（暨以下）技術之研發與量產進駐。」他質疑，這份文件完全沒有告訴人民該興辦事業計畫的內容，也完全沒有討論土地徵收的必備要件。

徐世榮說，台灣政府至今以產業發展等為理由先徵地再招商，其實是威權時代做法。這也是為何苗栗大埔案當時爭議那麼大，政府當時打著群創光電要進來設廠的口號來徵地，結果地徵了，房子拆了，人也自殺了，群創光電說「我不進來」。中科二林園區也打著友達光電為口號，說要徵地兩百多公頃，結果友達光電不進去。

行政院副院長鄭文燦六月在臉書稱龍潭案已通過行政院的先導計畫，徐世榮說，但就法定程序上，根本沒有什麼先導計畫，完全都是黑箱作業。

徐世榮表示，所謂台積電進駐龍科案會發生，本來就是去年林智堅退出桃園市長選舉，由接棒的鄭運鵬和時任市長鄭文燦喊出來的，「他（指鄭文燦）完全沒有考慮到當地居民，完全忽略了人的存在。」

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