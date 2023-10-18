快訊

醫PO照驚不到1公分息肉竟是0期大腸癌！息肉如何成癌？權威醫教你預防

情斷小嫻後遭目擊新歡神似「舊愛」 金剛回應了

鴻海科技日／黃仁勳、劉揚偉一起搭電動車登台 量產版 Model B 與物流車 Model N 亮相

美國晶片禁令再擴大 郭明錤：需觀察其他客戶需求能否抵銷影響

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
圖為晶片示意圖。歐新社
圖為晶片示意圖。歐新社

拜登政府17日宣布，計劃停止輝達（Nvidia）等科技公司設計的先進AI晶片輸出中國大陸，輝達（Nvidia）昨日股價重挫4.68%至每股439.38美元；天風國際證券分析師郭明錤表示，Nvidia無疑將受到新禁令負面影響，因為中國客戶對AI晶片的需求強勁，需密切觀察其他客戶需求能否抵銷新禁令影響。

美國商務部正式宣布擴大禁止輝達晶片銷往中國大陸，其中新規定也改變限制出口的晶片範圍，會納入為數更多的晶片，輝達的 A800 和 H800 晶片將受衝擊。輝達對此回應說，新措施短期內不會有重大影響。

美國去年限制先進晶片出口後，輝達專為大陸設計降規晶片 A800 和 H800，由於這些產品仍優於替代晶片，業務激增。輝達晶片目前供不應求，但隨著陸廠填補美國業者離開後遺留的空缺，輝達長期仍會受到損害。

針對超微（AMD）郭明錤表示，如果 AMD 的股價因美國對中國禁止銷售更多AI晶片政策而下跌，反而提供了短線買點，因爲 AMD 目前的主要客戶均以北美CSP/服務平台商為主。

而郭明錤也指出英特爾（Intel）受到的影響可能最大，他表示，「Intel可能是新禁令最大輸家，因為Intel的Habana Gaudi 2的客戶以中國客戶為主」。

晶片 輝達

延伸閱讀

10/18【早晨財經速解讀】為何美債越跌越受歡迎?台積電傳下修資本支出?輝達暴跌近5%

美擴大管制…輝達AI晶片禁止銷陸 英特爾、超微也可能受限

美擬擴大禁止對中出口輝達高階AI晶片 含A800及H800

就市論勢／記憶體、紡織成衣 聚焦

相關新聞

鴻海科技日 黃仁勳、劉揚偉搭電動車登台

鴻海科技日今天登場，董事長劉揚偉與輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳一起搭乘電動車登台。

長焦鏡頭大漲3.8倍…i15拆解 台鏈三贏家出列

日經新聞報導，蘋果最高階iPhone 15 Pro Max新機關鍵零組件當中，長焦鏡頭、鈦金屬邊框，及核心處理器A17 ...

美國擬擴大對陸先進晶片禁令 王美花：對台影響不大

美國商務部預計擴大對陸出口禁令，擬加強對陸銷售先進晶片的管控，經濟部長王美花指出，美國的禁令主要是延續去年的禁令，但台灣...

台積電先進製程放棄進駐龍潭 這些地方大力招手台積電

台積電（2330）宣布不考慮進駐龍潭三期，未來台積電先進製程落腳何處？今（18）日立法院經濟委員會討論，多位立委力薦高雄...

鴻海科技日 黃仁勳、劉揚偉一同亮相 低軌衛星下個月升空

鴻海今日舉辦一年一度的科技日，鴻海董事長劉揚偉、NVIDIA執行長黃仁勳搭乘著鴻海最新量產版MODEL B一起登台亮相，...

南科三期陸續動工開發 黃偉哲向高科技產業招手

台積電（2330）昨宣布不再考慮進駐龍潭園區三期，消息一出各縣市皆紛紛表態招手。台南市長黃偉哲今（18）日表示，目前南科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。