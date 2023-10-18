美國晶片禁令再擴大 郭明錤：需觀察其他客戶需求能否抵銷影響
拜登政府17日宣布，計劃停止輝達（Nvidia）等科技公司設計的先進AI晶片輸出中國大陸，輝達（Nvidia）昨日股價重挫4.68%至每股439.38美元；天風國際證券分析師郭明錤表示，Nvidia無疑將受到新禁令負面影響，因為中國客戶對AI晶片的需求強勁，需密切觀察其他客戶需求能否抵銷新禁令影響。
美國商務部正式宣布擴大禁止輝達晶片銷往中國大陸，其中新規定也改變限制出口的晶片範圍，會納入為數更多的晶片，輝達的 A800 和 H800 晶片將受衝擊。輝達對此回應說，新措施短期內不會有重大影響。
美國去年限制先進晶片出口後，輝達專為大陸設計降規晶片 A800 和 H800，由於這些產品仍優於替代晶片，業務激增。輝達晶片目前供不應求，但隨著陸廠填補美國業者離開後遺留的空缺，輝達長期仍會受到損害。
針對超微（AMD）郭明錤表示，如果 AMD 的股價因美國對中國禁止銷售更多AI晶片政策而下跌，反而提供了短線買點，因爲 AMD 目前的主要客戶均以北美CSP/服務平台商為主。
而郭明錤也指出英特爾（Intel）受到的影響可能最大，他表示，「Intel可能是新禁令最大輸家，因為Intel的Habana Gaudi 2的客戶以中國客戶為主」。
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