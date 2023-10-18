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國內建廠首遇瓶頸…台積放棄龍科設廠 國科會提4替代地點

聯合報／ 記者簡永祥蘇嘉維柳名耕／台北報導
徵地生波 龍潭科學園區三期擴建引發土地徵收爭議，台積電昨宣布，現階段不再考慮進駐龍科三期。圖為空拍照，下方為龍科三期預定徵收範圍，上方園區為龍潭科學園區。記者季相儒／攝影
徵地生波 龍潭科學園區三期擴建引發土地徵收爭議，台積電昨宣布，現階段不再考慮進駐龍科三期。圖為空拍照，下方為龍科三期預定徵收範圍，上方園區為龍潭科學園區。記者季相儒／攝影

台積電進駐龍潭科學園區三期擴建引發附近居民抗爭，台積電昨表示，在現階段條件下，不再考慮進駐龍潭科學園區三期，但公司仍維持過去擴廠步調，持續與竹科管理局合作評估國內適合半導體建廠用地。

經長：台積擴廠案 全力協助

台積電發言體系表示，公司是科學園區土地的企業租戶，園區規畫為政府權責，公司尊重居民及主管機關，無法進一步評論土地徵收一事。

這是台積電在台灣尋覓建廠土地首次遇到瓶頸，將重新尋找新的建廠地點。此外，台積電將於明天舉行法說會，公司罕見在法說會前打破緘默期規定，對外宣布此一重大訊息，因此，新的建廠位置及時間點勢必會成為法說會焦點之一。

經濟部長王美花昨說，台積電已表明先進製程會留在台灣，政府一定全力協助台積電擴廠案，包括協尋土地及水電相關設置。

國科會昨發出聲明，包括已經奉行政院核定推動中的台中園區二期擴建、橋頭園區、台南園區三期擴建及楠梓園區等新設或擴建園區，均可以容納半導體產業進駐。換言之，上述園區都是台積電先進製程可以考慮的地點。

龍潭園區三期擴建計畫的基地位於桃園市龍潭區，原先規畫土地一五八點五九公頃，將作為使供二奈米（包括以下）技術的研發與量產進駐，估計將提供約五千九百個就業機會，創造平均年產值約六千億至六千五百億元。雖然竹科管理局未言明這塊地是為台積電量身打造，但全球具備生產二奈米以下技術能力目前就只有台積電。

規畫1.4奈米 可能轉中科設廠

據了解，台積電原先規畫在龍潭園區三期興建一點四奈米製程的晶圓廠，原預定二○二六年建廠、二○二七至二○二八年間量產。設備供應鏈指出，台積電在放棄龍潭三期擴建後，可能傾向到中科設廠，且建廠腳步可能比預期慢，但應不至於影響最晚二○二八年量產的布局，生產延宕與否仍取決於前期的研發進度。

龍科擴大土地徵收自救會抗爭理由是，竹科管理局提出龍潭科學園區三期擴建計畫時，未提興辦計畫需要多少土地、面積，也沒提那些廠商進駐，不少居民認為，長期耕種土地及住家將因台積電進駐全被徵收，因而加入抗爭行列。

反擴建 自救會：沒徵收理由

「反龍科擴建自救會」代表張貴有表示，台積電放棄龍科，竹科管理局沒徵收理由了。

竹科管理局表示，擴建園區是為了讓台灣產業聚落升級，並非為了單一廠商徵地，有多家半導體廠都希望能在龍潭園區周邊發展，為了兼顧產業發展及民眾權益達到雙贏局面，為重新評估用地需求、整合意見，原訂十月舉辦的第二次公聽會也將延期。

台積電 奈米 半導體

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