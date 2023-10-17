台積前輩倒下離世資料秒被刪 他驚醒離職引同行共鳴：想活得像人
台積電薪資優渥，是不少人夢想進入的公司。不過，Dcard上一名網友發文，以題「那些進台積教會我的事」寫下在台積電工作後的五點領悟，也有同行分享相似經歷，引起熱烈討論。
原PO如今已經離職，回顧在台積電工作的生活，坦言「每天都無法開心」，每天醒來精神壓力都很大，不僅業務繁多，天天更要與妖魔鬼怪相處、步步為營，怕講錯話得罪人，幫忙擦屁股還被嫌，不敢反抗卻只是換來更多的霸凌與壓榨。
原PO大嘆「不拚被上面嘴、拚也被同儕嘴」，最後身體被搞壞、慢性病找上門，得看醫生一輩子；而為了達到家人、老闆的期許，加班、輪班無限輪迴，也錯過了太多朋友們的聚會聯繫，每當下班離開公司，看到天空是藍色的都會不自覺流淚。
「為什麼這樣的公司，會被譽為台灣『護國神山』？」原PO透露，之前同單位的學長在走廊上暈倒，送醫急救後無效，且就在急救失敗後1小時內，台積電的網站就移除了學長資料，讓他驚醒發覺人生不必如此，「謝謝台積電讓我知道，原來那些網路上的評論都是真的」。
貼文一出，網友們留言表示「我剛剛以為在講我自己」；但也有人指出，待得開不開心可能和主管或部門有關，「待的開不開心真的看部門。之前一個33職等待第一個單位被霸凌，但是他調部門後待的滿開心的，他目前已待快滿3年了」、「我覺得還是看單位啦，我朋友跟學長都在台積，但也沒有過的像版上說的那麼慘，我覺得取決於主管」。
留言區一名同行也有類似境遇。他透露自己曾把科技業當成志向，直到同事腦出血中風倒下後，在醫院看到看護為他把屎把尿，後來想再一次探望時，才被通知同事已經離世了。而後自己也立刻辭職，即便換工作時常被人資詢問「在某龍頭薪資更高」，有這樣的經歷後，他也會回答「我想當人，也想活下去」。
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