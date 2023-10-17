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圓剛、圓展助南投旭光高中空手道隊培育台灣戰神

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

影音解決方案大廠圓剛（2417）與圓展長期捐款贊助空手道國手搖籃－旭光高中空手道隊，培育大多來自原民偏鄉的青少年，成為空手道國手。在2023年的亞運賽中，來自南投仁愛鄉的卡度部落的辜翠萍於空手道項目中，率先為台灣贏得一面銀牌。

此外，來自南投信義鄉達瑪巒部落的谷筱霜，則是一路過關斬將，在最後金牌戰中，面對的是哈薩克女將，雖身為衛冕者的她，卻在開賽後陷入苦戰，比數一度以0：5大幅落後。但是筱霜沒有時間放棄，場邊的教練也在不斷的鼓勵與提醒，她決定改變攻擊戰術，掌握機會完成一次關鍵的勾踢及幾次的有效攻擊，谷筱霜連續的追分，反而在最後5秒前5：5踢平，終場裁判裁定谷筱霜勝出。谷筱霜就是以永不放棄，堅持到底的精神，漂亮的逆轉成功贏得金牌，並完成個人亞運空手道二連霸紀錄。

圓剛、圓展科技董事長郭重松表示，非常肯定谷筱霜與辜翠萍兩位選手優異的表現，尤其衷心感謝黃泰吉總教無私的奉獻，與教練團的用心指導，培訓這群多來自原住民偏鄉的青少年成為優秀的空手道國手。圓剛期望能幫忙社會上真正需要幫忙的人，贊助的項目未必要跟公司的業績掛勾，我們的目標是做公益，行銷效益是其次。同時也是我們長期贊助的電競選手向玉麟，今年也在亞運的電競項目《快打旋風5》奪下銀牌。我們贊助的選手共獲得2023年亞運賽一金二銀的優異成績，真是令人感動的大豐收。

國手 圓展

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