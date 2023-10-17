「續爭取台積電進駐」桃市府再批綠營：唯恐天下不亂
台積電今天表示，經內部評估後，決定現階段條件下不再考慮進駐龍潭園區三期。桃園市政府稍早回應，龍科擴建計畫與招商由竹科管理局主責，市府則是協助用地取得，市府將持續配合竹科管理局，爭取包括台積電在內的各家企業進駐桃園。
至於民進黨議員批評市長張善政趕走台積電，市府新聞處長羅楚東表示，這證明對民進黨來說，台積電進駐桃園與否，從來都只是選舉與政爭的工具，民進黨對於用地取得過程中遭遇的困難避而不談，對當地居民的反應充耳不聞，散播這種昧於事實、唯恐天下不亂的說法，令人遺憾。
羅楚東表示，不可諱言用地取得是過程中遇到最大的困難，部分在地居民對於自身土地被納入擴建計畫中表達相當強烈的意見，至今仍未獲得共識，市府會盡一切努力將台積電現階段考量不進駐的因素排除，也會積極盤點境內符合台積電需求的工業用土地，並協同竹科管理局與台積電磋商，尋找各種可能性，讓台積電設廠桃園的計畫持續進行。
羅楚東也強調，張善政上任後，市府多次與竹科管理局召開龍科擴建案先導計畫增修會議，並增加聯外交通改善規畫、周邊都市計畫檢討、新設實驗中小學規畫等內容，以協助竹科管理局爭取在地支持龍科擴建案，以上各項措施皆獲得中央支持，民進黨議員問政若只有顏色，沒有是非，才會讓桃園的建設零成長。
地政局表示，龍潭科學園區擴建案目前仍於先期評估階段，相關規畫由竹科管理局主辦，由竹科管理局負責可行性評估、擴建計畫、開發計畫、環境影響評估執行，因此目前辦理的計畫評估、籌設及擬訂，均為竹科管理局權責，市府僅為後續用地取得的協辦機關。
另，地政局表示，依土地徵收條例第10條規定，本案竹科管理局為需用土地人，竹科管理局於事業計畫報請目的事業主管機關許可前，應舉行公聽會，聽取土地所有權人及利害關係人意見。
竹科管理局已於今年7月26日在龍潭區婦幼館舉行本案公聽會，目前該局仍依該次公聽會參與民眾意見，辦理事業計畫內容及範圍修訂中，至於辦理第二次公聽會時機由該局擇定。
地政局強調，本案事業計畫及範圍等由竹科管理局擬訂中，仍未奉行政院核定，目前僅在計畫籌設階段，須待計畫範圍確定後，才移由市府協助用地取得。
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