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新思助攻台積N5A製程 最廣車用級IP產品組合上陣

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
新思助攻台積N5A製程， 推出業界涵蓋範圍最廣的車用級IP產品組合。 圖/聯合報系資料照片
新思助攻台積N5A製程， 推出業界涵蓋範圍最廣的車用級IP產品組合。 圖/聯合報系資料照片

新思科技近日宣布，針對台積公司的N5A製程，推出業界範圍最廣的車用級介面與基礎IP產品組合。新思科技與台積公司攜手達成車用SoC長期運作的可靠性與高效能運算要求，協助帶動次世代以軟體定義車輛的產業發展。

台積設計建構管理處負責人Dan Kochpatcharin表示，台積公司與設計生態系統合作夥伴密切合作，為汽車半導體產業提供IP、EDA和製造技術等方面的尖端解決方案。他表示，新思科技針對台積N5A 製程的車用級IP產品組合，利用N5A製程顯著的性能、功效和邏輯閘密度提升，協助汽車晶片創新者加速攸關安全的SoC設計。

新思科技IP行銷暨策略資深副總裁John Koeter表示，新世代的車用SoC設計需要支援大量攸關安全的資料，而這些資料需以極高的速度和高度可靠的方式進行處理。

新思科技針對台積N5A製程開發的IP，設計用意與測試結果符合AEC-Q100可靠性與車用IC溫度等級Grade 2（攝氏零下40度到105度的周圍溫度）標準，可協助確保先進駕駛輔助系統（ADAS）、高精準度自動駕駛（HAD）系統與區域SoC的可靠性。新思科技IP產品組合符合ISO 26262針對隨機硬體失效所訂定的標準，讓車廠、Tier 1供應商與半導體廠商得以加速攸關安全的SoC開發與評估，並符合設計功能安全性的ASIL目標。新思科技車用級IP產品，已經整合至超過100款ADAS晶片，是新思科技車用SoC與軟體開發產品的一環，內容包括設計、驗證、電子數位孿生（digital tween）與原型設計解決方案，以便加速以軟體定義車輛的晶片開發。

台積 半導體 晶片

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