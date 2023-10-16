聯合再生董座：選舉及通膨干擾 太陽能裝置今年將要腰斬

聯合再生董事長洪傳獻今日在台灣智慧能源周開展前夕接受媒體採訪時表示，受到選舉及全球通膨等問題干擾，太陽能電廠開發案停[及出口到歐美市場訂單銳減，讓今年太陽能市況非常糟糕，估計原預期台灣今年太陽能系統年裝置約2GW（10億瓦）的目標，不僅無法達成，且預 估腰斬，能有1GW的規模就偷笑了。

洪傳獻強調，俄烏戰爭引發全球供應鏈重組，太陽能供應鏈也面臨原料價格劇烈波動，國內市場又因進入選舉敏感時刻，相關綠能開發案成為候選人攻訐焦點，加上市場彌漫對漁電共生或農電共生案錯誤認知，各方批判與農漁民搶地，甚至誤導太陽能光電板有毒錯誤言論不斷散播，加上國家針對太陽能等戰略產業未有明確的防禦及打擊策略，讓疑似透過東南亞洗產地進到台灣的太陽能模組，幾乎已近台灣廠一半產能，導致台系太陽能廠今年營運面臨嚴重挑戰。

洪傳獻表示，即時過去選舉議論也影響太陽能開發案的變數，不過今年各方攻訐的聲浪甚於往年，加上國際供應鏈變數，原物料波動劇烈，這也波動多半也是因政府因素使然，導致今年太陽能產業受到政治因素干擾特別明顯，許多太陽能廠開發案嚴重停滯，原本已下單的太陽能模組被迫遞延，廠商出不了貨，或直拉塞在各大港口倉庫。

洪傳獻強調此現象預估在選舉未結束前，不會改善，保守看待今年太陽能景氣，預估今年台系太陽能廠整體產業利用率將降到五成左右的水準，各家都會在近期相繼提出撙節開支、掌握現金流等各項方案。

不過，洪傳獻表示，他還是看好太陽能未來前景，只是太陽能產業受政治干擾愈來愈嚴重，為此聯合再生已決定跨足第三類半導體，評估切入應 用於太陽能逆變器、電動車充電樁及無人機的功率元件模組及關鍵晶片自主開發，相關投資案預定今年初明朗化，明年第1季正式提出具體投資案。

至於明年太陽能景氣及主流規格變化，洪傳獻預估今年停滯開發的案場明年會加速迎頭趕上，明年裝置量估計將推升至3GW，且因太陽能發電占台灣總發電量比重拉升，台電也將加大民間興建儲能容量。

洪傳獻並預估市場將加速大尺寸，尤其是M10為主流，下世代TOPCon太陽能電池及模組，因轉換效率高，可提升案場投報率，也將快速成為主流規模。

洪傳獻表示，聯合再生的TopCon電池，已於今年2月陸續改機出貨，董事會通過資本支出建置一條400MW（百萬瓦）產線，因申請VPC要到明年6月取得認證，屆時將會快速拉升成為主流產品。

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