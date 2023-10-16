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集邦：NAND Flash 今年第4季合約價將全面上揚 漲幅達8%至13%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商減產效益顯現，研調機構集邦科技今（16）日最新報告指出，今年第4季合約價將全面上揚，漲幅達8%至13%。

集邦科技表示，NAND Flash價格漲勢能否延續到2024年，應視供應商是否維持減產策略，以及伺服器對企業級固態硬碟（SSD）需求情況而定。

集邦科技進一步說，北美雲端服務業者庫存水位仍高，不過部分伺服器品牌業者需求已較上半年復甦，備貨動能漸增，加上二線電子商務業者需求增加，可望推升第4季企業級SSD總體採購需求成長。

在價格方面，集邦科技點出，NAND Flash價格自8月率先起漲，看好在供應商議價態度轉趨強硬情況下，估第4季企業級SSD合約價格可望上漲約5%至10%。

至於用戶端SSD方面，隨著供應商議價能力提高，高低階用戶端SSD產品可望同步上漲，預計第4季合約價將揚升8%至13%。

SSD NAND Flash

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