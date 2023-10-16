集邦科技：NAND 第4季合約價漲8～13％

研調機構集邦科技（TrendForce）研究顯示，由於供應商嚴格控制產出，NAND Flash第4季合約價全面起漲，漲幅約8～13％。展望2024年，除非原廠仍能維持減產策略，且需要留意伺服器領域對企業用SSD需求是否回溫，否則在缺乏需求作為支撐的前提下，NAND Flash要延續漲勢將有難度。

消費性SSD方面，由於原廠及模組廠均積極漲價，促使PC OEM欲在價格相對低點預備庫存，採購量會較實際需求量高。而供應商為擴大位元出貨量，已在第3季推出促銷，故消費性SSD價格沒有更多下跌空間。另一方面，主流製程減產及高階消費性SSD供應廠商較少，給予原廠更好的議價能力，因此高低階產品可望一併上漲，預估第4季PC消費性SSD合約價季漲幅8～13％。

企業用SSD方面，北美雲端服務業者（CSP）庫存仍高，但部份伺服器品牌業者需求已較上半年復甦，備貨動能漸增，中國大陸地區的訂單則在CSP業者庫存已下降至合理水位，加上二線電商旺季需求增加，第4季企業用SSD總體採購需求可望成長。隨著NAND晶圓價格自8月率先起漲，在供應商議價態度轉趨強硬之下，預估第4季企業用SSD合約價格季漲幅約5～10％。

eMMC方面，下半年主要仰賴電視出貨和部分智慧型手機需求支撐，但實際上採購動能並不積極。在原廠強勢的漲價的態勢下，從晶圓端延伸至成品，模組廠報價也因反應成本而上調，買方在庫存偏低的基礎下只能提前進行採購，故推升eMMC漲勢，且原廠漲價目標不限大小容量及應用。同時，由於原廠減產也擴及生產eMMC的主流製程，貨量逐漸減少，客戶即便提出的採買量也可能僅能得到部分供應，因此預估第4季eMMC合約價季漲幅約10～15％。

UFS方面，受惠於新機發布、季節拉貨效應及部分品牌力保市占率，故智慧型手機OEM傾向在第4季將零組件庫存提升至安全水位，帶動採購動能增温。由於UFS 4.0供應有限，且產品集中採用先進製程，故漲幅最明顯，至於其他成熟UFS產品雖然有足夠的庫存因應，加上供應商為數眾多，但各家原廠不願再以低價賠售，選擇調漲價格，預估第4季UFS合約價季漲幅可達10～15％。

NAND Flash晶圓方面，繼三星減產幅度擴大至50％，其他原廠也維持節制的投片策略，部分製程與容量在減產已逾半年後，呈現結構性的供應緊張，皆有利原廠在價格上掌握主導優勢，目前觀察第4季市場幾乎已無低價貨源可採購，但買方仍傾向維持高庫存而持續採買。近期原廠希望盡快將價格拉高至現金成本之上，預估第4季NAND Flash晶圓合約價將強勢上漲，季漲幅約13～18％。

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