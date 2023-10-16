台積電龍潭擴廠計畫生變？ 龔明鑫：尚未提到董事會

台積電（2330）龍潭設廠一事傳出生變，對此，身為台積電董事的國發會主委龔明鑫今（16）日表示，目前該案並沒有提到董事會，會向台積電了解相關訊息。龔明鑫還提到，若龍潭問題可以解決是最好且樂觀其成。不過，中科、高雄也都還有機會，政府一定會提供協助。

立法院經濟委員會今審查國發會預算，國民黨籍立委曾銘宗在質詢時問龔明鑫，他兼任台積電董事，是否掌握到台積電放棄到龍潭擴廠的訊息？另一位國民黨籍李貴敏則問，台積電為什麼不在龍潭設廠？是中央政府介入嗎？

竹科管理局辦理龍科擴建計畫，攸關台積電2奈米以下先進製程用地，現在傳出台積電放棄在龍潭擴廠，立委們也關切會不會衝擊台積電國內先進製程布局？

龔明鑫表示，台積電會做好超前部署，現在還有幾個選擇，若龍潭問題可以解決是最好，他也樂觀其成，且中科環評問題也已解決；能增加的還有高雄，現在只用一部分，可以再額外擴廠。龔明鑫並強調，若需要，政府一定會提供協助。

龔明鑫並指出，關於龍潭廠生變一事，目前沒有提報到董事會、沒有這個議案。國發基金執行秘書蘇來守也表示，台積電應該還沒完全做成決定，但會去做進一步了解。

國民黨籍立委曾銘宗追問，假設台積電確實放棄龍潭擴廠計畫，政府如何因應？

龔明鑫表示，台積電原先規劃，希望2奈米跟3奈米在南科、竹科、中科和高雄地區，據他了解，台中部分先前因為跟地方政府有相關環評問題，進度是比較慢，看有沒有其他方式彌補，但現在看來問題已經解決，算是順利。

商品推薦