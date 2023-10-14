張忠謀：以巴衝突對半導體供應鏈影響應該很小

提及以巴衝突，台積電創辦人張忠謀今（14）日表示，認為對半導體供應鏈影響應該很小，並透露，原本有邀請輝達創辦人黃仁勳參加台積電運動會，但對方說他要去以色列，所以不能來，可是後來以色列之行取消了，至於他下週會來台，雙方能不能碰到面、還不確定。

據悉，英特爾在以色列設廠，媒體詢問以巴衝突是否會影響英特爾或半導體供應鏈，張忠謀回應，以色列影響半導體供應鏈很小，對英特爾應該也不會影響，不過有媒體接著詢問，是否會給予執行長基辛格建議？張忠謀笑說，他才不會給英特爾任何建議。

另外，黃仁勳原預訂出席輝達在以色列舉行的 「NVIDIA AI高峰會」，並發表專題演講揭開序幕，不過，因以巴爆發衝突，日前已於官網正式公布取消活動。

張忠謀指出，他原本有邀請黃仁勳來參加台積電運動會，但黃仁勳說他預備要去以色列，所以不能來，可是後來以色列行程也取消了，他下週來台，張忠謀坦言，他現在也不確定會不會和他見面。

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