台積電睽違三年今舉辦運動會 創辦人張忠謀親自出席

晶圓代工龍頭台積電（2330）因疫情影響，停辦三年的運動會，將在今（14）日於竹北體育場恢復舉辦，最受矚目的是台積電創辦人張忠謀親自出席，偕夫人張淑芬一同抵達竹北體育館，受到數百名員工熱烈歡迎。

台積電表示，此次運動會持續傳承「團結、活力與創新」的主軸，海外廠區亦首度提供結合體育賽事、嘉年華或ESG活動影片，透過現場螢幕撥放，同步參與聖火傳遞誓師。

台積電指出，今年的運動會之園遊會共計約140個攤位，其中16家ESG攤商，結合減塑行動，提供環保可分解材質吸管及循環餐具租借服務，同時，使用活動專屬APP，採電子支付鼓勵無紙化綠色消費，傳達公司在追求企業成長的同時，亦注重環境永續及社會影響力。

台積電董事長劉德音。記者李孟珊／攝影。

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