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經濟前景50年最糟 郭台銘：民進黨政府還在歲月靜好？

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘。擷取自郭台銘臉書
鴻海創辦人郭台銘。擷取自郭台銘臉書

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（13）晚在臉書貼文表示，世界銀行：亞洲經濟前景50年最糟 民進黨政府還在歲月靜好？

剛剛結束雙十國慶連假，當大家都還在苦練「收心操」的時候，國際權威經濟機構，卻對亞洲以及台灣未來的經濟提出「嚴厲的警告」。

他說，「世界銀行（WB）：亞洲將面臨半世紀以來最糟糕經濟前景！」，「國際貨幣基金（IMF）：大幅下調台灣2023經濟成長至0.8%！」許多夜市攤商告訴台銘，「景氣差得不得了，通膨卻壓得喘不過氣來！」許多企業友人也擔憂的說，「疫後訂單衰退遠超出預期」。

同一時間，以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)衝突加劇；中國大陸商務部宣布延長對台貿易壁壘調查至明年1月12日投票前一天；美國釋出十一月「拜習會」的可能性；歐洲天然氣價格創半年以來新高，美國天然氣價格創八個月來新高（天然氣發電占比已近四成）；國防部長邱正雄說「敵情異常」。

他表示，這些國際與兩岸的衝突與變化，都會影響台灣未來的經濟前景。請問，我們的總統在哪裡？請問，我們的副總統在哪裡？請問，我們的政府在哪裡？

他指出，「一個貿易調查，部會各自表述。」面對中國大陸商務部宣布延長對台貿易壁壘調查，經濟部說「政治歸政治、經濟歸經濟」；陸委會說「證實中共政治動機」；經貿辦說「中共企圖切入台灣選舉」。

他強調，笨蛋！人民要的是「解方」，不是「解釋」！他說，台銘創業至今48年，世界銀行示警的「經濟懸崖」，可能連我都沒遇到過。難道民進黨政府還沉湎於「經濟二十年來最好」的虛幻假象，沉浸於「歲月靜好」的鴕鳥心態中嗎？

天然氣 世界銀行

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