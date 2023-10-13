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台積陸廠 再獲美晶片禁令豁免一年

聯合報／ 編譯黃淑玲易起宇／綜合報導

台積電將於十九日舉行法說會，在中國大陸、日本的投資先後傳出好消息。消息人士透露，台積電已獲美國政府通知，有關美國對大陸實施的半導體設備出口限制措施，台積電可再獲得一年的豁免。此外，日本首相岸田文雄本月將敲定的最新經濟對策中，經產省將尋求提撥三點四兆日圓預算支援半導體業，台積電在日本熊本第二座工廠有望取得九千億日圓（約台幣一九三六億元）補貼。

華爾街日報引述消息人士的話說，台積電預期再獲得一年豁免，這代表台積電在大陸的晶圓廠可繼續訂購美國的晶片製造設備。華府告訴台積電，在可見的未來，台積電在大陸的營運，只要不進行重大技術升級，就可以繼續維持。

華爾街日報報導，不清楚台積電是否會被指定為「經驗證最終用戶」。美政府規定，企業被指定為經驗證最終用戶後，可把美國的晶片製造設備出口到設於大陸既有工廠，不必再申請許可。

報導指出，美國已通知南韓三星電子、ＳＫ海力士與台積電等亞洲三大晶片製造商，它們在可預見的未來可以繼續維持目前在大陸的運營，不過進行重大技術升級可能困難。台積電對相關報導拒絕評論；負責管制業務的美國商務部工業安全局（ＢＩＳ）也不置評。

此外，朝日新聞昨引述政府消息人士報導，岸田政府這套最新經濟方案中，經產省計畫向財務省尋求提供補助金給三家企業，包括日本政府支持的半導體新創公司Rapidus近六千億日圓、台積電的日本二廠九千億日圓，以及Sony的影像感測器等傳統晶片生產逾七千億日圓。

台積電 美國 日本

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